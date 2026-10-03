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Thu ngân sách đạt hơn 2,18 triệu tỷ đồng, chi đầu tư phát triển tăng gần 50%

Thứ Bảy, 16:21, 03/10/2026
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VOV.VN - Lũy kế 9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi đầu tư phát triển đạt 657.500 tỷ đồng, tăng 49,3%, góp phần đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng tăng 12,1%

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2026 tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước tăng 14,5%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 162.700 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2026 ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

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Trong đó, thu nội địa tháng 9 ước đạt 126.400 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026 ước đạt 1.880,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán năm, chiếm 86% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 9 ước đạt 6.800 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026 ước đạt 50.000 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 ước đạt 29.400 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026 ước đạt 253.500 tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán năm, chiếm 11,6% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách tăng 14,5%, đầu tư phát triển tăng gần 50%

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 256.800 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng năm 2026, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Trong tổng chi ngân sách Nhà nước 9 tháng, chi thường xuyên đạt 1.130,0 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm, chiếm 60,3% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt 657.500 tỷ đồng, bằng 58,7%, chiếm 35,1% và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi trả nợ lãi 83.500 tỷ đồng, bằng 68,9%, chiếm 4,5% và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cẩm Tú/VOV.VN
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