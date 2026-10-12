Hai nhà kinh tế Mỹ đoạt Nobel Kinh tế 2026. Ảnh AP

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhận định 2 nhà kinh tế người Mỹ đã phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô mới, giúp cải thiện đáng kể khả năng thực thi các chính sách bình ổn hiệu quả. Trên cơ sở các mô hình này, chính sách tiền tệ và tài khóa được triển khai đúng thời điểm có thể làm giảm mức độ biến động của nền kinh tế.

Thay vì xây dựng mô hình dựa trên những mối liên hệ thống kê giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, sản xuất và tiêu dùng, hai nhà kinh tế lựa chọn cách tiếp cận dựa trên nền tảng kinh tế vi mô. Cách tiếp cận này xem xét cách thức các hộ gia đình và doanh nghiệp, thông qua những quyết định và hành động riêng lẻ, tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Một thành tố cốt lõi của các mô hình này là giả định rằng các hộ gia đình và doanh nghiệp đều hướng tới tương lai khi đưa ra quyết định tiết kiệm hoặc định giá sản phẩm. Khi chính phủ và ngân hàng trung ương công bố các kế hoạch chính sách kinh tế, họ có thể tác động đến kỳ vọng về tương lai của các chủ thể này, qua đó điều chỉnh nền kinh tế theo hướng phù hợp. Kể từ khi được đưa vào sử dụng, các mô hình mới đã chứng tỏ giá trị đặc biệt trong việc ứng phó với những đợt suy giảm kinh tế mà chúng ta phải đối mặt.

2 nhà kinh tế người Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford

Ông John Hassler, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế, cho biết công trình của các chủ nhân giải thưởng đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho những mô hình hiện được các ngân hàng trung ương và chính phủ trên khắp thế giới sử dụng. Nhờ đó, chúng ta có khả năng ứng phó tốt hơn với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng năng lượng hoặc những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình:

“Robert E. Hall và Michael Woodford đã giúp xây dựng nền tảng mới cho chính sách ổn định. Để hiểu cách chính sách ổn định ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung, người ta cần bắt đầu từ cách các hộ gia đình quyết định về việc tiêu dùng cá nhân và cách các công ty đưa ra quyết định về giá cả. Đây là điều mà chúng tôi gọi là nền tảng vi mô, dựa trên giải pháp của Keynes mới được xây dựng, và mô hình này đang được các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới sử dụng”, ông John Hassler nói.

Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về bộ 3 nhà nghiên cứu Joel Mokyr (hai quốc tịch Mỹ-Israel), Philippe Aghion (Pháp) và Peter Howitt (Canada) với các công trình đột phá về tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.