Giải Nobel Hòa bình 2026 được trao cho thẩm phán Navanethem “Navi” Pillay

Theo ban tổ chức giải thưởng, bà “Navi” Pillay được vinh danh vì đã thể hiện “lòng dũng cảm và sự chính trực phi thường trong việc tiên phong xây dựng một trật tự pháp lý toàn cầu toàn diện hơn”.

Thẩm phán Navanethem “Navi” Pillay phát biểu sau khi có thông báo về việc bà đoạt giải Nobel Hòa bình 2026. Ảnh: DPA/AP.

Giải Nobel Hòa bình đầu tiên được trao cách đây 125 năm. Ngay từ thời điểm đó, Ủy ban Nobel Na Uy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột thông qua luật pháp quốc tế - một chủ đề luôn giữ vai trò nổi bật trong suốt lịch sử của giải thưởng hòa bình này.

Thẩm phán Nam Phi giành giải Nobel Hòa bình năm 2026 VOV.VN - Ngày 9/10, Ủy ban Giải Nobel Na Uy thông báo, thẩm phán Navanethem “Navi” Pillay của Nam Phi đã đoạt giải Nobel Hòa bình.

Bà Navanethem “Navi” Pillay sinh ngày 23/9/1941, tại Durban, Nam Phi. Bà được đào tạo bài bản về luật và sớm bắt đầu công việc bào chữa cho các nhà hoạt động đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid. Bà lớn lên trong một gia đình gốc Ấn Độ (người Tamil) tại Durban, Nam Phi, nơi bà thành lập văn phòng luật riêng vào năm 1967. Vào thập niên 1980, bà theo học tại Đại học Harvard và nhận bằng Tiến sĩ Khoa học pháp lý (S.J.D.) tại đây vào năm 1988.

Tiến sĩ Pillay được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao Nam Phi năm 1995. Bốn năm sau, bà trở thành thẩm phán kiêm Chủ tịch Tòa án Hình sự quốc tế về Rwanda (ICTR). Sau đó, bà được bổ nhiệm làm thẩm phán tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Từ năm 2008 đến 2014, bà giữ chức Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).

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