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Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu số trong quản lý và phát triển kinh tế

Thứ Năm, 21:02, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngày 8/10, thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề “Dữ liệu - AI - Tự động hóa: Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh”.


Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) và Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Thành phố đang tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu, tạo nền tảng phát triển kinh tế số và đô thị thông minh. Đến cuối tháng 9/2026, Hải Phòng đã hoàn thành cập nhật trên 300 cơ sở dữ liệu trong phạm vi triển khai, trong đó 267 cơ sở dữ liệu sẵn sàng chia sẻ; xác định 192 chỉ tiêu trọng yếu phục vụ theo dõi, giám sát trên hệ thống điều hành thông minh (IOC).

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Diễn đàn Chuyển đổi số năm 2026 TP Hải Phòng với chủ đề “Dữ liệu - AI - Tự động hóa: Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh”

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cho biết: Hải Phòng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của thành phố.

Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tạo ra những kết quả có thể đo lường, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

"Định hướng của thành phố Hải Phòng là từng bước hình thành một hệ sinh thái chính sách tương đối đồng bộ, trong đó nhà nước vừa kiến tạo môi trường, vừa chia sẻ rủi ro, khuyến khích doanh nghiệp; viện nghiên cứu trường đại học và cộng đồng đổi mới sáng tạo mạnh dạn nghiên cứu, thử nghiệm và đưa công nghệ mới vào thực tiễn. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, xem xét bố trí nguồn lực phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát để các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai thực chất, hiệu quả", ông Bùi Đức Quang nhấn mạnh.

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Ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp để Hải Phòng khai thác hiệu quả dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, tạo động lực phát triển kinh tế số và đô thị thông minh. Theo đó, Hải Phòng cần lựa chọn những lĩnh vực thực tiễn để ứng dụng AI, trước hết trong sản xuất công nghiệp, vận hành cảng biển, logistics và quản lý đô thị; từng bước xây dựng mô hình vận hành thông minh, tự động hóa có kiểm soát, trong đó AI hỗ trợ phân tích, tối ưu quy trình, con người giữ vai trò quyết định và giám sát. 

Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) cũng cho rằng Hải Phòng cần xây dựng mô hình quản trị dữ liệu thống nhất, liên thông, đồng thời chú trọng khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị cụ thể phục vụ công tác quản lý, điều hành.

"Trong giai đoạn tiếp theo, cần thay đổi căn bản cách đánh giá hiệu quả phát triển dữ liệu. Không chỉ hỏi thành phố đã xây dựng được bao nhiêu cơ sở dữ liệu, kết nối được bao nhiêu hệ thống mà quan trọng hơn là phải trả lời được: Từ những dữ liệu đó tạo ra những sản phẩm gì, phục vụ quyết định nào, giải quyết bài toán gì và tạo ra giá trị cụ thể ra sao. Trước hết cần ưu tiên các sản phẩm dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội. Việc liên kết dữ liệu doanh nghiệp, đầu tư, thuế, lao động, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, điện năng và logistics... có thể hình thành bức tranh cập nhật về sức khỏe nền kinh tế", Đại tá Hà Nam Trung nêu ý kiến.

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Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng ký kết hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân về nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã ký kết hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân về nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cùng Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam ký kết hợp tác, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ viễn thông vệ tinh cho đặc khu Bạch Long Vỹ và đặc khu Cát Hải, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai tại khu vực biển, đảo.

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Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 8/10, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk”.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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