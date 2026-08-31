Hàng hóa qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn thông suốt dịp Quốc khánh

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì hoạt động thông quan. Lượng xe chở nông sản tăng, trong khi mưa lớn gây sạt lở tại một số vị trí ở khu vực Tân Thanh, tạo thêm áp lực cho công tác tổ chức giao thông. Các lực lượng chức năng bố trí trực, phân luồng từ xa và mở thêm vị trí đỗ tạm nhằm bảo đảm dòng hàng không bị gián đoạn.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nhịp làm việc trong những ngày nghỉ lễ vẫn khẩn trương. Mỗi ngày, khoảng 1.100 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục thông quan. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, trái cây tươi, trong đó sầu riêng chiếm tỷ trọng đáng kể; hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, máy móc, đồ gia dụng.

Để lượng xe hàng không dồn vào khu vực kiểm soát, Bộ đội Biên phòng phối hợp Hải quan và các đơn vị tại cửa khẩu tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện theo từng khu vực làm thủ tục

Anh Nguyễn Văn Khoản, tài xế chở sầu riêng lên cửa khẩu, cho biết với mặt hàng tươi, thời gian chờ đợi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và chi phí của chuyến hàng.

“Tôi chở sầu riêng từ Đắk Lắk qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, chúng tôi vẫn làm thủ tục xuất khẩu bình thường. Các cơ quan chức năng tạo điều kiện để tài xế hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận lợi”, anh Nguyễn Văn Khoản cho biết.

Để tránh tình trạng xe hàng dồn vào khu vực kiểm soát, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan, lực lượng điều tiết giao thông và các đơn vị tại cửa khẩu tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện vào từng khu vực làm thủ tục.

Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cho biết công tác điều tiết được ưu tiên đối với nhóm hàng nông sản có yêu cầu cao về thời gian.

“Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng hàng hóa xuất khẩu tăng, chủ yếu là nông sản, đặc biệt là sầu riêng. Chúng tôi bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng từ xa để bảo đảm khu vực cửa khẩu thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp và lái xe làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi”, Thiếu tá Tô Đức Long nói.

Việc điều tiết được ưu tiên đối với nhóm hàng nông sản có yêu cầu cao về thời gian

Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 Tân Thanh - Pò Chài, bình quân mỗi ngày có khoảng 700 phương tiện thông quan. Lượng phương tiện lớn đòi hỏi các khâu kiểm tra, giám sát hàng hóa và xử lý hồ sơ phải được phối hợp liên tục giữa các lực lượng.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh tăng cường cán bộ tại các vị trí nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với lực lượng Biên phòng và đơn vị quản lý cửa khẩu để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát.

Bà Phan Thị Liên, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án, bố trí và tăng cường cán bộ tại các vị trí công tác để bảo đảm thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời, đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, hàng hóa và phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nhằm duy trì hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, ổn định”.

Áp lực tại Tân Thanh còn đến từ đợt mưa lớn vừa qua. Một số vị trí trên tuyến đường vào khu vực cửa khẩu bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông và có thời điểm khiến phương tiện dồn lại.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), nhịp làm việc trong những ngày nghỉ lễ vẫn khẩn trương

Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hướng dẫn xe qua khu vực và điều tiết phương tiện vào đỗ tạm tại bãi phi thuế quan. Phương án này đáp ứng lưu lượng lên tới khoảng 1.200 xe, qua đó giảm áp lực trực tiếp lên tuyến đường vào cửa khẩu.

Trung úy Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, cho biết đơn vị duy trì lực lượng tại các vị trí kiểm soát, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh luôn giữ vững tinh thần, kể cả trong kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi bố trí đầy đủ lực lượng tại các vị trí, bảo đảm hàng hóa và người qua lại cửa khẩu nhanh chóng, thuận tiện”, Trung úy Nguyễn Ngọc Vũ cho biết.

Từ nay đến cuối năm, lượng hàng thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn được dự báo tiếp tục tăng, nhất là nông sản. Năng lực thông quan không chỉ phụ thuộc vào tốc độ xử lý thủ tục mà còn ở việc phân luồng, bố trí bến bãi và xử lý các tình huống phát sinh. Việc duy trì đồng bộ các khâu này sẽ góp phần giảm thời gian chờ và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, lái xe.