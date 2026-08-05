Cao Bằng xây dựng cửa khẩu Trà Lĩnh thành cực tăng trưởng mới

Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh có lợi thế kết nối Cao Bằng với thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thị trường Tây, Tây Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, hạ tầng bến bãi, kho vận và dịch vụ logistics tại đây chưa đồng bộ; quy mô xuất nhập khẩu còn khiêm tốn so với tiềm năng. Cao Bằng đang định hướng tổ chức lại không gian phát triển, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để từng bước hình thành một hệ sinh thái kinh tế biên giới có sức lan tỏa.

Hoạt động thương mại qua cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phụ thuộc nhiều vào một số nhóm hàng và phương thức giao dịch; lượng hàng quá cảnh tăng trong những tháng đầu năm nhưng giảm về cuối kỳ do biến động của tình hình quốc tế

Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh cơ bản ổn định. Nhiều mặt hàng nông sản, nguyên liệu và hàng tiêu dùng được thông quan thuận lợi. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hạt điều, hạt tiêu, tôm, cá, chì thỏi, gỗ keo; hàng nhập khẩu gồm gỗ dán ép, men, máy móc, thiết bị, bia, linh kiện loa và hàng tiêu dùng.

Theo số liệu công bố của cơ quan chức năng địa phương, 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đạt hơn 170 triệu USD. Hoạt động thương mại qua địa bàn vẫn mất cân đối, phụ thuộc nhiều vào một số nhóm hàng và phương thức giao dịch; lượng hàng quá cảnh tăng trong những tháng đầu năm nhưng giảm về cuối kỳ do biến động của tình hình quốc tế. Điều này cho thấy dư địa phát triển còn lớn, song khả năng duy trì dòng hàng ổn định vẫn là bài toán đặt ra.

Ông Lâm Anh Hiếu, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thuận lợi về thủ tục là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên sức bật cho một cửa khẩu. Hiện phần lớn diện tích khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh vẫn là đất nông nghiệp; hệ thống bến bãi, kho vận và logistics chuyên nghiệp chưa đồng bộ

Thuận lợi về thủ tục là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên sức bật cho một cửa khẩu. Hiện phần lớn diện tích khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh vẫn là đất nông nghiệp; hệ thống bến bãi, kho vận và logistics chuyên nghiệp chưa đồng bộ. Khi chưa có hạ tầng đủ năng lực tiếp nhận, lưu giữ, trung chuyển và chế biến hàng hóa, lợi thế vị trí khó chuyển hóa thành giá trị kinh tế tương xứng.

Đây cũng là cơ sở để Cao Bằng tính toán lại không gian phát triển theo hướng dài hạn, gắn Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng và mạng lưới kết nối các cửa khẩu trong tương lai. Định hướng đặt ra là từng bước hình thành khu thông quan thông minh, hệ thống bến bãi, cảng cạn, khu chế biến, chế xuất; đồng thời bố trí không gian công nghiệp, logistics và dịch vụ phù hợp với địa hình, hạ tầng giao thông và dòng hàng thực tế.

Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, Cao Bằng cần xác định rõ dòng hàng chủ lực, phân khúc thị trường, năng lực logistics và mô hình đầu tư phù hợp tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tránh phát triển dàn trải hoặc chỉ dựa vào kỳ vọng lưu lượng hàng hóa sẽ tăng khi cao tốc hoàn thành

Theo ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Lĩnh, khi các công trình giao thông và hạ tầng cửa khẩu hoàn thành, địa phương sẽ có thêm điều kiện thu hút doanh nghiệp, mở rộng giao thương và tạo việc làm cho người dân.

Lợi thế của Trà Lĩnh là khả năng kết nối với thành phố Bách Sắc, Quảng Tây và các trung tâm kinh tế thuộc khu vực Tây, Tây Nam Trung Quốc. Song để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, địa phương cần xác định rõ dòng hàng chủ lực, phân khúc thị trường, năng lực logistics và mô hình đầu tư phù hợp; tránh phát triển dàn trải hoặc chỉ dựa vào kỳ vọng lưu lượng hàng hóa sẽ tăng khi cao tốc hoàn thành.

Hệ sinh thái cửa khẩu được đầu tư đồng bộ, dài hạn và mang tầm nhìn chiến lược sẽ giúp Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trở thành đầu mối giao thương quan trọng, tạo thêm việc làm, dịch vụ và nguồn thu cho tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu không chỉ là triển khai một dự án riêng lẻ, mà hướng tới thiết kế đồng bộ hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu, gồm hạ tầng thông quan, logistics, chế biến, thương mại và dịch vụ. Nếu những điều kiện ấy được giải quyết đồng bộ, Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh có thể trở thành một đầu mối giao thương quan trọng, tạo thêm việc làm, dịch vụ và nguồn thu cho Cao Bằng.