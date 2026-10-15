English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Thứ Năm, 16:46, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để thực hiện kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định, bảo đảm thông tin về thửa đất và người nộp thuế được kê khai đầy đủ, chính xác.

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân gồm tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu 01/TK-SDĐPNN, bản sao giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế và giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế nếu có.

ho so khai thue su dung dat phi nong nghiep gom nhung giay to gi hinh anh 1

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc kể từ ngày phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp, trừ trường hợp thay đổi giá của một mét vuông đất theo bảng giá đất tại từng tỉnh, thành phố theo quy định.

Đối với tổ chức, hồ sơ khai thuế phải được nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế làm thay đổi số tiền phải nộp. Trong chu kỳ ổn định, người nộp thuế không phải kê khai lại hằng năm nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông thường là cơ quan thuế nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế. Riêng hồ sơ khai tổng hợp đối với đất ở của hộ gia đình, cá nhân được tiếp nhận theo quy định riêng tùy từng trường hợp. Người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tránh việc phải bổ sung, điều chỉnh.

thue-3.jpg

Thuế TP Hà Nội lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn điện thoại

VOV.VN - Thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Thuế Thành phố Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thuế Hà Nội ra mắt Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số 1900.886.889
Thuế Hà Nội ra mắt Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số 1900.886.889

VOV.VN - Ngày 10/9/2026, Thuế Thành phố Hà Nội công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất 1900.886.889, nhằm tiếp nhận, phân luồng, xử lý và trả lời tập trung, thống nhất các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế Hà Nội ra mắt Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số 1900.886.889

Thuế Hà Nội ra mắt Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số 1900.886.889

VOV.VN - Ngày 10/9/2026, Thuế Thành phố Hà Nội công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất 1900.886.889, nhằm tiếp nhận, phân luồng, xử lý và trả lời tập trung, thống nhất các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hà Nội kêu gọi làm sạch mã số thuế để ngăn chặn rủi ro pháp lý cho hộ kinh doanh
Hà Nội kêu gọi làm sạch mã số thuế để ngăn chặn rủi ro pháp lý cho hộ kinh doanh

VOV.VN - Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" được kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Hà Nội kêu gọi làm sạch mã số thuế để ngăn chặn rủi ro pháp lý cho hộ kinh doanh

Hà Nội kêu gọi làm sạch mã số thuế để ngăn chặn rủi ro pháp lý cho hộ kinh doanh

VOV.VN - Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" được kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Mặt bằng "đất vàng" Hà Nội ế khách thuê
Mặt bằng "đất vàng" Hà Nội ế khách thuê

VOV.VN - Tại nhiều tuyến phố sầm uất nằm trên khu "đất vàng" Hà Nội, hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê, sang nhượng nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê sau nhiều tháng bỏ trống.

Mặt bằng "đất vàng" Hà Nội ế khách thuê

Mặt bằng "đất vàng" Hà Nội ế khách thuê

VOV.VN - Tại nhiều tuyến phố sầm uất nằm trên khu "đất vàng" Hà Nội, hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê, sang nhượng nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê sau nhiều tháng bỏ trống.

Cán bộ thuế Hà Nội đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mạnh mẽ
Cán bộ thuế Hà Nội đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mạnh mẽ

VOV.VN - Trong chiến dịch D60, cán bộ thuế TP Hà Nội không ngừng hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử, góp phần nâng cao minh bạch và phát triển bền vững.

Cán bộ thuế Hà Nội đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mạnh mẽ

Cán bộ thuế Hà Nội đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mạnh mẽ

VOV.VN - Trong chiến dịch D60, cán bộ thuế TP Hà Nội không ngừng hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử, góp phần nâng cao minh bạch và phát triển bền vững.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp