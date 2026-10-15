Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân gồm tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu 01/TK-SDĐPNN, bản sao giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế và giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế nếu có.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc kể từ ngày phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp, trừ trường hợp thay đổi giá của một mét vuông đất theo bảng giá đất tại từng tỉnh, thành phố theo quy định.

Đối với tổ chức, hồ sơ khai thuế phải được nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế làm thay đổi số tiền phải nộp. Trong chu kỳ ổn định, người nộp thuế không phải kê khai lại hằng năm nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông thường là cơ quan thuế nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế. Riêng hồ sơ khai tổng hợp đối với đất ở của hộ gia đình, cá nhân được tiếp nhận theo quy định riêng tùy từng trường hợp. Người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tránh việc phải bổ sung, điều chỉnh.