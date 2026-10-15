English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị thượng đỉnh: EU trước phép thử đồng thuận

Thứ Năm, 18:00, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/10, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khai mạc tại Brussels, Bỉ, trong bối cảnh 27 nước thành viên phải cùng lúc xử lý hàng loạt sức ép từ giá năng lượng tăng cao, bất đồng về ngân sách, quan hệ thương mại với Trung Quốc và những diễn biến mới liên quan cuộc xung đột Ukraine.

 

Khi lợi ích và ưu tiên giữa các thành viên EU còn khác biệt, khả năng tìm được tiếng nói chung đang trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý nhất tại hội nghị lần này. 

Một trong những sức ép cấp bách là giá năng lượng. Giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng, trong khi giá khí đốt lên mức cao nhất kể từ mùa Đông năm 2022 và lượng khí dự trữ thấp hơn mức trung bình. Italy và Hy Lạp đề nghị nới lỏng các quy định tài khóa để chính phủ có thêm dư địa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số nước lo ngại điều này có thể khuyến khích tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và làm chậm quá trình chuyển đổi xanh.

hoi nghi thuong dinh eu truoc phep thu dong thuan hinh anh 1
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước báo giới khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ở lĩnh vực thương mại, EU vừa ghi nhận những kết quả bước đầu sau các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc về xe hybrid, đất hiếm, nam châm vĩnh cửu và khả năng tiếp cận thị trường. Nhưng EU đồng thời cũng muốn tăng cường các công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ doanh nghiệp châu Âu trước tình trạng mất cân bằng thương mại. Thông điệp cứng rắn này được Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra ngay trước thềm hội nghị, khi ông cho rằng châu Âu cần có khả năng phản ứng nhanh hơn trước những hành vi thương mại mà EU cho là không công bằng.

“Chúng ta sẽ không còn khoanh tay đứng nhìn khi các quốc gia khác gây tổn hại đến nền kinh tế của chúng ta thông qua các khoản trợ cấp lớn, thao túng tiền tệ, dư thừa năng lực sản xuất và các chiến lược định giá mang tính gây hấn. Chúng ta sẽ không còn khoanh tay đứng nhìn nữa”, Thủ tướng Đức nói.

Không chỉ thương mại và năng lượng, bài toán đồng thuận còn nằm ở ngân sách dài hạn. Đề xuất ngân sách EU giai đoạn 2028-2034 đang vấp phải những khác biệt đáng kể. Nhóm các nước chủ trương tiết kiệm muốn cắt giảm sâu hơn, trong khi nhóm ủng hộ chính sách gắn kết cho rằng mức cắt giảm hiện nay đã quá lớn. Các nước cũng chưa thống nhất về những nguồn thu mới cho ngân sách chung.

Về an ninh, các nhà lãnh đạo dự kiến tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, trong bối cảnh những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Nga đặt EU trước yêu cầu phải vừa duy trì hỗ trợ Ukraine, vừa bảo đảm vai trò của mình trong các nỗ lực giải quyết xung đột.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine, cho rằng nhiều quốc gia trong khối vẫn chưa làm đủ: “Chúng tôi sát cánh cùng người dân Ukraine; họ cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của mình. Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu hãy nỗ lực hơn nữa về mặt tài chính, quân sự cũng như các lĩnh vực khác, bởi nhiều quốc gia châu Âu hiện đang tụt hậu trong việc hỗ trợ Ukraine”.

Từ năng lượng, thương mại đến ngân sách và an ninh, những khác biệt về lợi ích đang đặt 27 nước thành viên trước một bài toán không dễ giải. Trong khi các nước phải xử lý những sức ép trước mắt, EU đồng thời muốn duy trì các mục tiêu dài hạn như chuyển đổi xanh, củng cố năng lực cạnh tranh và tăng cường vai trò của khối trong các vấn đề an ninh.

Vì vậy, hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ là nơi các nhà lãnh đạo EU bàn về từng vấn đề cụ thể. Đây còn là phép thử đối với khả năng tìm kiếm đồng thuận của một liên minh đang phải đối mặt với nhiều sức ép kinh tế và địa chính trị cùng lúc.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine
EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế.

EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine

EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế.

EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết
EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết

VOV.VN - Ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev.

EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết

EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết

VOV.VN - Ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev.

Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu biển trên Biển Đen
Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu biển trên Biển Đen

VOV.VN - Bulgaria yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để xác định thủ phạm sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại cho 2 tàu thương mại.

Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu biển trên Biển Đen

Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu biển trên Biển Đen

VOV.VN - Bulgaria yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để xác định thủ phạm sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại cho 2 tàu thương mại.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp