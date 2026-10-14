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EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết

Thứ Tư, 06:21, 14/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev.

Hungary dỡ bỏ trở ngại trong tiến trình Ukraine gia nhập EU

Phát biểu trước báo giới, ông Thomas Byrne, Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng của Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết, EU và Ukraine đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình gia nhập với việc mở thêm hai nhóm đàm phán gồm “thị trường nội địa” và “năng lực cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện”. Bước đi này thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong việc hội nhập châu Âu thông qua việc thực hiện các cải cách.

Tiến trình gia nhập EU của Ukraine đạt tiến triển sau khi Quốc hội nước này thông qua các sửa đổi luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary vào ngày 12/10. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã ký ban hành luật mới, nhằm mở rộng quyền sử dụng ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số trong hệ thống giáo dục.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Reuters).

Luật này cũng đảm bảo việc giảng dạy bằng tiếng Hungary, cũng như cơ sở pháp lý cho hoạt động của các trường học phục vụ cộng đồng này, đáp ứng một yêu cầu quan trọng của Chính phủ Hungary liên quan đến cộng đồng người Hungary ở Transcarpathia, miền tây Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán hoan nghênh quyết định của Quốc hội Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để mở các nhóm đàm phán mới, đồng thời cho rằng, quyết định này là kết quả của một thời gian đàm phán kiên trì giữa hai nước.  

Thủ tướng Hungary Magyar cũng cho rằng, việc Ukraine thông qua luật là một tín hiệu tích cực. Nhà lãnh đạo Hungary cho biết thêm, ông có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 15-16/10 tới để trao đổi về quan hệ song phương, cũng như tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Giới lãnh đạo châu Âu cũng hoan nghênh quyết định của các nước thành viên EU về việc mở thêm hai nhóm đàm phán với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm triển khai các nhóm đàm phán còn lại.

Như Hoa/VOV-Praha
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