Hơn 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng



Hơn 1.000 khách hàng tham gia bốc thăm mua căn hộ nhà ở xã hội. Đợt mở bán đầu tiên của dự án có 849 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 36-77m², giá bán dự kiến là 20,686 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Quá trình mở bán, xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm có sự giám sát của các cơ quan, đơn vị chức năng và khách hàng.

Hơn 1.000 khách hàng tham gia bốc thăm mua căn hộ nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Dự án nhà ở xã hội B5 Hòa Xuân nằm trên đường Huỳnh Tịnh Của, thuộc khu đất chung cư số 5, khu B - khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Những khách hàng thuộc nhóm ưu tiên bốc thăm mua nhà ở xã hội

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu làm chủ đầu tư có diện tích gần 2,9ha, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 145.000m², tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng chứng kiến, giám sát lễ bốc thăm

Công trình gồm 4 tòa nhà cao 14 tầng, trong đó có 3 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, tổng cộng 1.306 căn hộ. Trong số này có 1.040 căn hộ nhà ở xã hội và 266 căn hộ thương mại. Dự án có quy mô dân số dự kiến gần 3.000 người.

Khách hàng chờ đến lượt bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội

Khởi công tháng 12/2025, công trình dự kiến bàn giao vào cuối năm 2027. Khi hoàn thành, công trình bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2025-2030 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Những khách hàng đầu tiên bốc thăm trúng quyền được mua nhà

Chị Đỗ Thị Phúc, 30 tuổi, ở xã Thăng Phú, nhân viên văn phòng đang công tác tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, một trong số những người may mắn bốc thăm được phiếu quyền mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội B5 Hòa Xuân chia sẻ, sau một thời gian chờ đợi khá lâu (tầm 6 tháng) hôm nay khi bốc trúng phiếu quyền được mua nhà thấy rất vui. "Mong rằng mọi thủ tục sau này sẽ được suôn sẻ và nhanh chóng để em có nhà ở. Em cũng mong an cư để lập nghiệp tại trung tâm Đà Nẵng", chị Phúc bày tỏ.