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Hướng dẫn giới kinh doanh vàng, đá quý phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Thứ Hai, 19:46, 14/09/2026
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VOV.VN - Các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại hội nghị kéo dài 3 ngày.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý vào các ngày 14, 16 và 18/9/2026 tại TP. Hà Nội và TP.HCM.

huong dan gioi kinh doanh vang, da quy phong, chong rua tien, tai tro khung bo hinh anh 1
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý

Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL), nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Chủ trì và điều hành Hội nghị là ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Chương trình có sự tham gia của Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng; Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam; các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý và đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương (Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số).

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính: Báo cáo về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT): Cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về PCRT và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm nghĩa vụ thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ; xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định về PCRT.

Báo cáo về hoạt động tài trợ khủng bố (TTKB): Cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Thông tin về hoạt động tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL): quy định của pháp luật về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Tiếp nối các nội dung do các báo cáo viên của Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng phổ biến, hướng dẫn, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi trực tiếp giữa các báo cáo viên, cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý, nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

huong dan gioi kinh doanh vang, da quy phong, chong rua tien, tai tro khung bo hinh anh 2
Các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được phổ biến thông tin tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh: Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), để đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.

Hội nghị không chỉ là dịp để học tập, trao đổi mà còn là cầu nối gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển và hội nhập.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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