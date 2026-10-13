IMF cảnh báo sức chống chịu của kinh tế và tài chính toàn cầu đang dần tới hạn



Tuy nhiên, những yếu tố giúp kinh tế toàn cầu chống chịu đang dần suy giảm, trong khi các rủi ro mới liên quan đến AI, thị trường trái phiếu và an ninh mạng gia tăng.

Cụ thể, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2026 – giữ nguyên so với dự báo vào tháng 4/2026, và điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 3,4% trong năm 2027, nhờ khả năng thích ứng trước các cú sốc về năng lượng và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, dư địa để tiếp tục chống chịu trước các cú sốc đang dần thu hẹp.

Bà Silvana Tenreyro, Cố vấn Kinh tế kiêm Giám đốc Nghiên cứu IMF, cho biết: "Kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, nhưng khả năng đó đang dần chạm tới giới hạn. Nhiệm vụ phía trước là chuyển từ ứng phó sang tái thiết, khôi phục dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của nền kinh tế từ phía cung để bảo đảm tăng trưởng bền vững".

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10/2026 công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) và Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu (GFSR).

Trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu, IMF cảnh báo ba rủi ro lớn có thể gây biến động thị trường gồm sự điều chỉnh của các tài sản liên quan đến AI, lợi suất trái phiếu tăng cao và các mối đe dọa an ninh mạng. Theo IMF, sự phụ thuộc ngày càng lớn của thị trường và nền kinh tế toàn cầu vào AI đang trở thành một nguồn rủi ro mới cần được theo dõi chặt chẽ.

Ông Anthanasios Vamvakidis, Phó Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn và Tiền tệ IMF, nhấn mạnh: “AI đang là động lực quan trọng nhất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tâm lý thị trường hiện nay. Tuy nhiên, nếu những kỳ vọng về lợi nhuận không trở thành hiện thực hoặc các kế hoạch đầu tư quá tham vọng không mang lại kết quả như dự kiến, tác động có thể lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế".

IMF cảnh báo ba rủi ro lớn có thể gây biến động thị trường gồm sự điều chỉnh của các tài sản liên quan đến AI, lợi suất trái phiếu tăng cao và các mối đe dọa an ninh mạng.

Trong bối cảnh hiện nay, IMF khuyến nghị các chính phủ từng bước giảm thâm hụt ngân sách, đưa nợ công trở lại quỹ đạo bền vững, duy trì chính sách tiền tệ phù hợp để kiểm soát lạm phát, đồng thời củng cố khả năng chống chịu của hệ thống tài chính và an ninh mạng.

Theo IMF, ưu tiên hiện nay không chỉ là ứng phó với các cú sốc ngắn hạn mà còn là xây dựng lại các "vùng đệm" về tài khóa, tài chính và năng lực sản xuất để tăng sức chống chịu trước những biến động trong tương lai.