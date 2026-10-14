IMF, World Bank ra mắt "Khuôn khổ Bangkok" chống lừa đảo tài chính số toàn cầu

Lộ trình gồm 12 định hướng chiến lược này giúp các quốc gia nhận diện lỗ hổng, xây dựng cơ chế ứng phó đồng bộ và thắt chặt hợp tác chống gian lận tài chính trực tuyến.

Tại sự kiện, các nhà quản lý cảnh báo lừa đảo công nghệ cao đã trở thành rủi ro hệ thống, đe dọa sự ổn định kinh tế vĩ mô và nỗ lực phổ cập tài chính. Tội phạm mạng hiện gây thiệt hại cho kinh tế thế giới khoảng 1.000 tỷ USD/năm (3% GDP toàn cầu). Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn cho biết riêng Châu Á chiếm tới 67% tổng thiệt hại lừa đảo toàn cầu năm 2024.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh nỗ lực phối hợp quốc tế trong phòng chống lừa đảo tài chính số toàn cầu

Phát biểu tại phiên công bố, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh: "Nạn nhân có thể ở quốc gia này, kẻ lừa đảo vận hành từ một quốc gia khác, và dòng tiền lại chạy qua quốc gia thứ ba. Gian lận không có biên giới, vì vậy câu trả lời của chúng ta cũng phải vượt qua mọi biên giới. Không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết thách thức này".

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo AI đang khiến các thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm hơn, rủi ro xói mòn niềm tin sẽ đẩy nhiều người rời bỏ tài chính số để "quay lại tích trữ tiền mặt". Đồng quan điểm, Giám đốc Điều hành World Bank Anshula Kant cho biết lừa đảo trực tuyến đã và đang giáng những đòn nặng nề nhất vào những người yếu thế, làm suy giảm trực tiếp sinh kế gia đình.

IMF, World Bank, và Thái Lan chiều 14/10/2026 đã công bố "Khuôn khổ Bangkok" gồm 12 định hướng chính sách nhằm giúp các quốc gia nhận diện ứng phó với gian lận tài chính trực tuyến.

Khuôn khổ Bangkok xác định 5 trụ cột hành động: hoàn thiện pháp lý, tăng cường phòng ngừa - ứng phó, tối ưu hóa quản lý rủi ro, mở rộng hợp tác trong - ngoài nước và bảo vệ người tiêu dùng. Lộ trình nhấn mạnh phối hợp giữa ngân hàng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và nhà mạng viễn thông.

Đi kèm với khuôn khổ chính sách, các tổ chức cũng xuất bản tài liệu hướng dẫn thực thi "Bangkok Blueprint in Action", tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn từ Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và Singapore. IMF và World Bank cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia thành viên để đưa Bangkok Blueprint vào triển khai thực tế, đảm bảo tài chính kỹ thuật số phát triển an toàn, bao trùm và bền vững.