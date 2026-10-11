Kết nối cà phê Sơn La với nhiều thị trường trên thế giới

Hội nghị được tổ chức tại Sơn La và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu quốc tế, với sự tham dự của đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã của địa phương.

Hội nghị kết nối giao thương được tổ chức tại Sơn La và kết nối với nhiều điểm cầu quốc tế.

Không chỉ là vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước, thương hiệu mang Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Sơn La" đã chinh phục thành công nhiều thị trường khắt khe như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc... Chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh với kim ngạch đạt trên 112 triệu USD, cà phê Arabica Sơn La đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ từ "xuất khẩu thô" sang "chuỗi giá trị cao".

Đứng trước xu hướng tiêu dùng xanh và hàng rào kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt, tỉnh Sơn La đã đặt ra lộ trình bứt phá: Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu cà phê 186 triệu USD, nâng tỷ lệ diện tích có chứng nhận bền vững và mã số vùng trồng lên trên 80%... đưa sản phẩm vươn xa và có vị trí trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh Sơn La định hình rõ, muốn ra thế giới và thâm nhập những thị trường khó tính nhất... thì sản phẩm cà phê phải có chất lượng tốt nhất: "Do vậy, chúng tôi đang lựa chọn hướng đi cho Arabica Sơn La là phải có sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng miền, xây dựng vùng trồng cho cà phê đặc sản và hướng tới những sản phẩm cà phê cho giá trị kinh tế cao hơn. Chúng tôi tiến tới những sản phẩm cà phê đặc sản, chế biến sâu, đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt hơn nữa... Qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức xuất khẩu cà phê, thuận lợi trong lựa chọn các địa bàn, thị trường mục tiêu..."

Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê Sơn La diễn ra sôi nổi với phần thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin thị trường, cơ hội và thách thức với Sơn La, từ đại diện Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York; các Thương vụ Việt Nam tại Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore; các hiệp hội, doanh nghiệp cà phê tại Trung Quốc, Hàn Quốc...

Ông Lee Ho Sang - Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc chia sẻ thông tin thị trường và kỳ vọng về sản phẩm của Sơn La.

Ông Lee Ho Sang - Phó Chủ tịch Hiệp hội cà phê Hàn Quốc cho biết hiện nay dòng cà phê cao cấp được Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường quốc tế rất ưa chuộng, có những loại cà phê đặc sản có giá bán rất cao. Cà phê Arabica của Sơn La cũng có thể có giá trị cao như vậy nếu chất lượng được nâng cao và tiếp cận được với thị trường này.

"Sơn La nên tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị kết nối giao thương, tham gia các cuộc thi quốc tế để nâng tầm sản phẩm cà phê Arabica Sơn La. Đặc biệt, sản phẩm muốn đến với thị trường thế giới, trong đó có Hàn Quốc, cần quảng bá nhiều hơn, tham gia các ngày hội của thị trường cà phê Hàn Quốc... Tôi cũng rất kỳ vọng quý tỉnh cũng như các hiệp hội có thể đẩy mạnh quảng bá, kết nối để cà phê Sơn La vươn ra thế giới" - ông Lee Ho Sang nói.

Đồng chủ trì hội nghị, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho rằng Sơn La cần tập trung 5 định hướng lớn, gồm xây dựng kế hoạch xúc tiến theo ngành hàng, khai thác dữ liệu người mua, nâng cao chuẩn mực xuất khẩu, kết hợp truyền thông số, và gắn kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ...

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương đưa ra các định hướng với sản phẩm cà phê Sơn La.

"Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sơn La trong việc trao đổi thông tin, định hướng thị trường, kết nối giao thương và nghiên cứu các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp... qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường. Tin rằng, cà phê Sơn La sẽ tiếp tục được nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, từng bước sẽ phát triển được thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có bản sắc" - ông Vũ Bá Phú khẳng định.

Hợp tác xã của Sơn La và đối tác ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ.

Nhiều cơ hội hợp tác mới được mở ra từ Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La năm 2026.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành, đại diện các doanh nghiệp, HTX tỉnh Sơn La cùng các đối tác phân phối, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ (MOU), mở ra chặng đường phát triển mới cho hạt cà phê Arabica Sơn La trên thị trường quốc tế.