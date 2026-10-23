Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Diễn đàn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch, tăng cường liên kết giữa các địa phương, vượt qua sự chia cắt về địa giới hành chính để phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới. Một không gian phát triển rộng hơn cần đem lại cơ hội vươn lên cho từng địa phương và cuộc sống tốt hơn cho mỗi người dân trên mọi miền đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Diễn đàn

Theo PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, quy hoạch phải gắn kết đồng bộ 4 yêu cầu: Phát triển, bảo tồn, thích ứng và kết nối. Trong đó, phát triển hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo tồn thiên nhiên, di sản và bản sắc cộng đồng; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và những bất định của tương lai; phát huy lợi thế địa phương trong mối quan hệ với vùng, cả nước và thế giới.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Kết quả của diễn đàn cần được thể hiện bằng những đóng góp thiết thực cho việc hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, đồng thời bổ sung tri thức và kinh nghiệm cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý”.

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại Diễn đàn

Từ góc độ hoạch định chính sách, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng, cần chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang tổ chức không gian dựa trên chức năng, lợi thế, tiềm năng và liên kết vùng, liên kết ngành. Quy hoạch phải được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa không gian kiến trúc, hiệu quả kinh tế, sức chịu tải của hệ sinh thái, giải pháp kỹ thuật và nguồn lực tài chính.

Theo TS. Nguyễn Đức Hiển, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, quy hoạch cần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở dữ liệu, thường xuyên đánh giá và điều chỉnh chính sách. Đồng thời, quy hoạch giao thông thông minh phải gắn với chuyển đổi năng lượng, công nghệ số, hệ thống giao thông công cộng và kết nối các hạ tầng chiến lược.

TS Nguyễn Đức Hiển nêu quan điểm: “Thông qua phiên tọa đàm, làm rõ những nội dung Việt Nam cần học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế cũng như kinh nghiệm giữa các địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, hướng đến phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn quá trình đô thị hóa với chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đại biểu tham dự Diễn đàn

Đối với Đà Nẵng, Diễn đàn diễn ra trong thời điểm thành phố đang triển khai định hướng phát triển trên không gian rộng hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc tăng cường liên kết giữa đô thị trung tâm với khu vực nông thôn, miền núi, ven biển; giữa các trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và không gian di sản đặt ra yêu cầu về tầm nhìn chung, năng lực điều phối và phân bổ nguồn lực hợp lý.

TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 21/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Ông Lê Quang Nam khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để thành phố tổ chức không gian phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hóa tầm nhìn đó thành các chương trình, quy hoạch cấp dưới, thực hiện các dự án ưu tiên, các nguồn lực và cơ chế thực hiện phối hợp phù hợp.

“Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tiếp thu những đề xuất phù hợp với công tác quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Thành phố chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu đào tạo nhân lực, chia sẻ dữ liệu, tư vấn về chính sách”, ông Nam nói.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 hướng tới đề xuất những khuyến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực tổ chức thực hiện quy hoạch tại các địa phương. Qua đó, đưa các định hướng chiến lược vào thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.