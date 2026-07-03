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Cải chính

Kho bạc Nhà nước 6 tháng đầu năm: Điểm sáng trong công tác quản lý tài chính công

Thứ Sáu, 16:31, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 03/7, tại Hà Nội, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh có nhiều biến động khó lường của kinh tế thế giới và những thách thức trong nước, KBNN tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong công tác quản lý, điều hành ngân sách quốc gia, góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) trên toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan để tập trung nhanh, xử lý và hạch toán chính xác các khoản thu. Lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt 1.547.077 tỷ đồng, tương đương 61,16% dự toán năm 2026. Việc mở rộng mạng lưới thanh toán song phương điện tử với 22 ngân hàng thương mại đã giúp tập trung nhanh nguồn thu, hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt trong giao dịch.

Về công tác chi NSNN: KBNN đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đảm bảo chi NSNN kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đối với chi thường xuyên, hệ thống đã thực hiện thanh toán đạt 695.388 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán chi thường xuyên năm 2026. Đặc biệt, KBNN đã tích cực thông báo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng đến các Bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ. Lũy kế vốn đầu tư công thuộc kế hoạch vốn năm 2026 thanh toán, chi trả qua KBNN đạt 285.914,1 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về quản lý ngân quỹ và huy động vốn: KBNN đã thực hiện dự báo luồng tiền chính xác, quản lý điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả. Tính đến ngày 30/6/2026, KBNN đã huy động thành công 182.561 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 36,5% kế hoạch năm. Các đợt phát hành trái phiếu được điều hành linh hoạt về kỳ hạn (từ 3 – 30 năm) và lãi suất, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ổn định thị trường tài chính.

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Đại biểu các KBNN khu vực trình bày tham luận theo hình thức trực tuyến

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý tài chính công, KBNN cũng triển khai tốt các nhiệm vụ quan trọng khác, như Công tác Kế toán, Thanh toán và Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước, công tác Chuyển đổi số và cải cách hành chính... Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, KBNN đã khẳng định vai trò then chốt trong việc tổng hợp và minh bạch thông tin tài chính nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo quản lý an toàn, hiệu quả ngân sách quốc gia.

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Dòng vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam, vốn đăng ký vượt 34,6 tỷ USD

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, Việt Nam thu hút 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Trung Hiếu/VOV1
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