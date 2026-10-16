Khu đất bệnh viện cũ ở trung tâm tỉnh Đồng Tháp hướng đến không gian xanh



Theo Công văn số 3348, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tham mưu dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét phương án đầu tư xây công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với UBND phường Mỹ Tho thống nhất bằng văn bản về nội dung điều chỉnh các quy hoạch có liên quan. UBND phường Mỹ Tho được giao khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan đối với khu đất này, bảo đảm đúng quy định.

Đối với hiện trạng các công trình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, báo cáo cụ thể tình trạng các công trình, hạng mục như khoa, phòng, trung tâm; đồng thời đề xuất những công trình đủ điều kiện tháo dỡ trong năm 2026. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng xây dựng, xây dựng kế hoạch triển khai tháo dỡ theo quy định.

Khu đất bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ nằm ở ví trí 4 mặt tiền đường tại trung tâm tỉnh Đồng Tháp sẽ chuyển thành công viên cây xanh

Sở Tài chính được giao khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án công viên cây xanh tại khu đất này.

Trước đó, ngày 4/11/2025, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 45, thống nhất chủ trương chuyển đổi chức năng sử dụng khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ thành công viên cây xanh.

Khu đất có diện tích khoảng 27.493 m², nằm ở vị trí tiếp giáp các tuyến đường Hùng Vương, Rạch Gầm, Thủ Khoa Huân và Trương Định, thuộc phường Mỹ Tho. Đây được xem là khu đất trung tâm của đô thị.

Cuối tháng 2/2023, sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang xây mới tại phường Trung An được đưa vào hoạt động, với diện tích sử dụng đất khoảng 10 ha và tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng, bệnh viện cũ ngừng hoạt động. Từ đó đến nay, khu đất cùng các công trình trên đất không còn được sử dụng cho mục đích khám, chữa bệnh.

Bốn bên của bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ đều mặt tiền các tuyến đường ở trung tâm phường Mỹ Tho

Việc chuyển đổi công năng khu đất này thành công viên cây xanh được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Tuy nhiên, do nằm ở vị trí trung tâm nên phương án sử dụng khu đất này cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Theo ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, chủ trương này đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Ở góc độ cá nhân, ông cho rằng nền đất của bệnh viện cũ xây công viên là phù hợp nhất, nhằm tạo nét hài hòa, tạo mảng xanh của đô thị trung tâm.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ hưu trí tỉnh Đồng Tháp cho rằng tại trung tâm tỉnh đã có công viên Vườn hoa Lạc Hồng, công viên Giếng nước Tết Mậu Thân và khu quảng trường Hùng Vương, nay sử dụng khu đất này làm công viên cây xanh nữa thì cần cân nhắc: “Tôi thấy nếu lấy khu vực này làm công việc thì một là nhỏ, cái thứ 2 là giá trị sử dụng đất không tương xứng. Bởi đất này là đất sinh lợi mà mình làm công viên thì phải trồng cây… phức tạp nữa, mà giá đất ở đây rất cao mà làm công viên thì nên lấy đất phi nông nghiệp khác chứ lấy đất vàng làm công viên thì quá".-Ông Giáp tâm tư.

Ông Nguyễn Văn Giáp cán bộ hưu trí tỉnh Đồng Tháp cho rằng sử dụng "khu đất vàng" làm công viên cây xanh cần cân nhắc về giá trị sử dụng đất

Còn ông Nguyễn Văn Như, người dân phường Đạo Thành thì cho rằng, nên dành một diện tích tại đây để bố trí cho một số phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực trung tâm. “ Khu đất này có thể sử dụng một phần làm công viên, phần còn lại đưa về cơ quan phòng cháy- chữa cháy để xe chữa cháy, vì xe phòng cháy chữa cháy phải nằm ngay trung tâm mới được. Ở thành phố Mỹ Tho (cũ) mà để xe chữa cháy dưới kia. Mỗi khi trên đây xảy ra cháy nổ xe chữa cháy chạy lên tới trung tâm tỉnh mất từ 10-15 phút, chưa kể vấn đề kẹt xe làm chậm đi. Như vậy chữa cháy đâu còn “giờ vàng” nữa mà đó là sinh mạng là tài sản của người dân”, ông Nguyễn Văn Như nêu ý kiến.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ sẽ bị tháo dỡ để xây công viên cây xanh

Việc chuyển khu đất bệnh viện cũ thành công viên cây xanh được kỳ vọng bổ sung không gian công cộng và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, việc tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức không gian, quy mô cây xanh, các tiện ích phục vụ cộng đồng và những yêu cầu hạ tầng đô thị liên quan sẽ góp phần bảo đảm khu đất được sử dụng hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.