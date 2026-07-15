Khu kinh tế mở Chu Lai đặt mục tiêu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030

Ngày 15/7, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn, giai đoạn 2026-2030. Là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, sau hơn 23 năm hình thành, đến nay Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút 265 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỷ đồng, trong đó có 200 dự án trong nước và 65 dự án FDI.

Giai đoạn 2021-2025, khu kinh tế đóng góp ngân sách hơn 82.000 tỷ đồng; riêng năm 2025 đóng góp hơn 21% tổng thu ngân sách nội địa của thành phố Đà Nẵng mới, tạo việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động.

Khu Kinh tế mở Chu Lai hình thành 14 khu công nghiệp quy mô hàng nghìn héc-ta

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư mới đạt 800 triệu USD trong năm 2026 và 5 tỷ USD trong cả giai đoạn 2026-2030; hoàn thành thủ tục thành lập mới 2 khu công nghiệp trong năm 2026, đưa ít nhất 5 khu công nghiệp vào hoạt động đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 70%.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết, đơn vị cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 11%/năm trở lên, đóng góp từ 25% tổng thu ngân sách toàn thành phố hằng năm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ở giữa) kiểm tra tiến độ các dự án trong Khu Kinh tế mở Chu Lai

“Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cũng rà soát lại các thủ tục, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án” - ông Nguyễn Hồng Quang cho biết.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phát động thi đua tăng trưởng 2 con số

Năm 2026, Khu Kinh tế mở Chu Lai phấn đấu hoàn thành thủ tục, khởi công dự án Luồng Cửa Lở và Khu đô thị Chu Lai; thúc đẩy khởi công chuỗi dự án Khí - Điện trong năm 2027; khởi công các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình, Tam Anh trong giai đoạn 2026-2030.

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đổi mới quy hoạch, phát triển hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời chuyển đổi tư duy quản lý từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.