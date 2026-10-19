Theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 19/10, trong 3 quý đầu năm 2026, giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt 62.800 tỷ NDT, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng kinh tế chung. Tỷ trọng dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc đạt 58,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9, chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ của Trung Quốc đạt 50,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với tháng trước, cho thấy hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng.

Khu vực dịch vụ đóng góp 66,3% vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sau 3 quý (Ảnh minh họa)

Trong đó, các ngành dịch vụ hiện đại tiếp tục duy trì đà tăng cao. Giá trị gia tăng ngành truyền thông thông tin, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tăng 10,4%; ngành cho thuê và dịch vụ kinh doanh tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các ngành dịch vụ phục vụ đời sống cũng duy trì đà tăng. Giá trị gia tăng ngành bán buôn - bán lẻ tăng 4,4%; ngành lưu trú - ăn uống tăng 5,5% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 8, doanh thu của các doanh nghiệp có quy mô trong ngành văn hóa nghệ thuật, thể thao và giải trí lần lượt tăng 7,7%, 10,5% và 5,3%.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc Mao Thịnh Dũng nhận định, khu vực dịch vụ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn là lực lượng chủ lực thu hút lao động, thể hiện qua việc số lượng lao động trong các ngành giao thông vận tải, lưu trú - ăn uống, văn hóa - thể thao - giải trí đều tăng so với cùng kỳ.

Ông Dũng cũng đánh giá dịch vụ sản xuất đang mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Sự kết hợp giữa sản xuất tiên tiến và dịch vụ hiện đại được đẩy nhanh, giúp chuỗi công nghiệp của Trung Quốc phát triển theo hướng chuyên môn hóa, cao cấp hóa.