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Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: Phát huy nguồn lực tinh hoa

Thứ Năm, 09:31, 15/10/2026
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VOV.VN - Thúc đẩy tăng trưởng 2 con số để vươn mình thành quốc gia thu nhập trung bình cao năm 2030 và nước công nghiệp thu nhập cao vào năm 2045 trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng gần 6 triệu đảng viên, luôn sẵn sàng đứng mũi chịu sào mọi sóng gió để đưa con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Khơi dậy phẩm chất “vừa hồng, vừa chuyên”

“Vừa hồng, vừa chuyên” là những phẩm chất cao đẹp và vô cùng quý giá của người đảng viên được tôi luyện qua thử thách và gian truân, đấu tranh vì đất nước và nhân dân. Người đảng viên luôn tuân thủ triệt để những chuẩn mực đạo lý cao đẹp được Bác Hồ kính yêu dạy bảo “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Những chuẩn mực đó cộng hưởng với lý tưởng sống cao đẹp, lập trường giai cấp kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp tập hợp, đoàn kết, lãnh đạo quần chúng khoa học, trở thành điều kiện tối thượng để đảng viên tạo nên sức mạnh to lớn đạt mục tiêu đặt ra.

khuyen khich dang vien lam kinh te phat huy nguon luc tinh hoa hinh anh 1
Ảnh minh họa: AI

Thực tiễn gần 100 năm đất nước có sự lãnh đạo của Đảng với gần 6 triệu đảng viên cùng chung chí hướng, trung kiên, trung thành và dũng cảm, mọi thác gềnh, chông gai của mọi giai đoạn cách mạng đều được vượt qua với những thắng lợi lẫy lừng- đưa Việt Nam vào bản đồ thế giới, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phâm chất “hồng thăm”, “chuyên sâu” của từng đảng viên được khơi dậy kịp thời và phù hợp với lý luận cách mạng, thực tiễn đất nước, nguyên vọng quần chúng nhân dân là cội nguồn tạo nên kết quả chưa từng có của Đảng. Phâm chất này được bồi đắp, sàng lọc kỹ lưỡng và lan tỏa không giới hạn trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước không ngừng.

Phẩm chất cao đẹp của từng đảng viên chỉ mới là điều kiện cần. Khi có chủ trương, đường lối xây dựng khoa học, phù hợp lý luận, thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng nhân dân và triển vọng phát triển đất nước, từng đảng viên cần có phương pháp vận động, thu hút lực lượng quần chúng vào thực hiện mục tiêu hiệu quả mới bảo đảm điều kiện đủ. Kết quả đạt được trên thực tế là tiêu chuẩn kiểm định sâu sắc, đầy đủ, thực chất và khách quan vai trò tiên phong, lãnh đạo, tập hợp, đoàn kết của đảng viên. Đó là cắn cứ đánh giá năng lực đảng viên đưa nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.  

Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế chưa từng có trong lịch sử phát triển và toàn thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt được trên 500 tỷ USD, kim ngạch xuất- nhập khẩu đạt kỷ lục 1000 tỷ USD, thu hút đầu tư nước ngoài đạt quy mô và chất lượng chưa từng có, đầu tư tư nhân và lực lượng doanh nghiệp trưởng thành vượt bậc. Thực tế này khẳng định, đất nước sẽ gia tăng tiềm lực, nâng tầm vị thế, vươn tầm uy tín khi và chỉ khi sức mạnh của từng đảng viên và toàn đảng tập hợp, đoàn kết và lan tỏa đến toàn bộ lực lượng quần chúng nhân dân. Đó là lực những thắng lợi huy hoàng và kỳ tích lịch sử được tạo lập vững chắc.

Quyết liệt thực hiện chủ trương đúng đắn

Trong kỷ nguyên vươn mình, đảng viên được làm kinh tế để phục vụ lợi ích nhân dân, thúc đẩy đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong nhiều năm liên tiếp. Đây là lúc lực lượng đảng viên đông đảo, phẩm chất cao đẹp, tài năng tiêu biểu, vị trí, vai trò tiên phong, gương mẫu, tập hợp, dẫn dắt quần chúng phục vụ lợi ích quần chúng, phụng sự lý tưởng sống cao đẹp của đảng viên được phát huy trong thực hiện.

Đây là tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá thực chất năng lực đảng viên trong kỷ nguyên vươn mình. Theo đó, năng lực, trình độ, nguồn lực, tài năng, kỹ năng của từng đảng viên được phát huy.

khuyen khich dang vien lam kinh te phat huy nguon luc tinh hoa hinh anh 2
Ảnh minh họa

Việc phân tích, nhận dạng cơ hội đầy đủ phát triển, nhận rõ thách thức, phương pháp tập hợp quần chúng thông minh, khoa học, huy động mọi nguồn lực phát triển, đổi mới, sáng tạo toàn diện, liên tục, hiệu quả chuyển hóa thành mô hình phát triển từ doanh nghiệp 1 người, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương, tập đoàn chắc chắn sẽ tạo ra được những bước phát triển kinh tế từ cấp doanh nghiệp, tập thể, doanh nghiệp, địa phương và cấp cao hơn, phạm vi rộng hơn cả quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đảng viên chủ động, tích cực tham gia làm kinh tế còn là cơ hội và sự thể hiện năng lực cống hiến cho Đảng, lợi ích nhân dân, địa phương, cộng đồng, thiết thực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay từ nhận thức, năng lực tổ chức, hạt nhân đoàn kết, huy động và phát huy nguồn lực.

Thể chế cho phép, hỗ trợ phát triển theo đó đảng viên được làm kinh tế được khuyên khích và các doanh nghiệp tư nhân được phép thành lập tổ chức đảng. Đó là bước đổi mới tư duy đảng viên được làm kinh tế của Đảng, góp phần giải phóng nguồn lực đảng viên đông đảo, tài năng và phâm chất cách mạng đầy đủ được nhân dân tin yêu.  

Làm kinh tế hiệu quả và sáng tạo

Đó là cách làm mới bắt đầu từ nhận thức mới gắn với mô hình phát triển mới lấy khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuẩn thủ đầy đủ quy định pháp luật và tiên chuẩn phát triển khắt khe. Đảng viên cần là hạt nhân là tác nhân tiên phong trong giai đoạn phát triển mới quan trọng và mang tính bước ngoặt chiến lược nay.

Việc phát huy hệ sinh thái số, tiêu chuẩn xanh, phát thải ròng về 0, tinh gọn, hiệu quả, quy mô lớn, tận dụng tiến bộ công nghệ như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, sáng tạo, “muốn đị nhanh và đi xa phải đi cùng nhau” trở thành phương thức vận hành mới.

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Những đảng viên tiên phong dẫn đường làm kinh tế

VOV.VN - Nhiều đảng viên ở xã Hồng Thái (tỉnh Lâm Đồng) trở thành những người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, từ mô hình nuôi dê, trồng tre lấy măng đến nuôi bò vỗ béo, tạo sức lan tỏa và góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con địa phương.

Đảng viên cần chủ động, tích cực, sáng tạo phát huy trình độ chuyển môn, năng lực phát tích thực tiễn để phân tích cơ hội mới cả về thương mại, đầu tư, dịch vụ, phát triển kinh tế địa phương, học hỏi thực tiễn tốt, mô hình kinh doanh và kinh tế độc đáo để phát hành mô hình kinh doanh tinh gọn, chí phí thấp, hiệu quả cao, không để ai bị bỏ lại phía sau..

Tham gia hiệu quả vào các hoạt động sáng tạo giá trị như thành lập doanh nghiệp 1 người, hộ kinh doanh, hợp tác xã, thành lập doanh nghiệp hoặc các hình thức làm kinh tế khác đúng quy định pháp luật và đúng Điều lệ Đảng, đóng góp vào giải quyết việc làm, nghĩa vụ nhà nước và phát triển động đồng.

Tích cực, cầu thị học hỏi, tiếp cận công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật và phương pháp làm kinh tế đa dạng, tập hợp sức mạnh, sức sáng tạo vô hạn của quần chúng trong huy động, sử dụng như đất đai, nguồn vốn, tài năng, lợi thế địa phương, nguồn lực quốc gia và quốc tế để không ngừng phát triển. Coi trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ độc đáo, khác biệt, có thương hiệu nổi bật, có tính cạnh tranh cao. Đề cao phát triển văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật và nắm bắt nhanh chóng tiến bộ khoa học- công nghệ để nhanh chóng áp dụng và kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tích cực, chủ động, sáng tạo đóng góp phát triển các dự án, chương trình phát triển các cấp, tư vấn chính sách, mô hình phát triển, tham gia học tập và hướng dẫn, hỗ trợ thế hệ trẻ, động viên mọi lực lượng cùng tham gia tích cực vào hoạt động kinh tế.

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng - Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân
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