King Fucoidan & Agaricus thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thuốc hỗ trợ điều trị ung thư?

Theo Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận sản phẩm King Fucoidan & Agaricus là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần HIROKI nhập khẩu từ Nhật Bản. Tuy nhiên, sản phẩm King Fucoidan & Agaricus lại được quảng cáo trên mạng như một loại thuốc chữa bệnh ung thư, gây hiểu lầm cho người dùng.

Tại website kingfucoidan.vn/ địa chỉ đơn vị phân phối sản phẩm King Fucoidan & Agaricus trên toàn quốc là Công ty CP Dược phẩm Cysina, địa chỉ số 16, Liền kề 6A, Làng Việt kiều Châu Âu, phường Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội).

Sản phẩm King Fucoidan & Agaricus trên web được giới thiệu như một loại thuốc hỗ trợ điều trị ung thư như: giúp cho những bệnh nhân giảm tác dụng phụ sau quá trình hóa trị, xạ trị; giảm đau đớn và tăng hiệu quả trong điều trị ung thư; phòng ngừa ung thư.

Sản phẩm King Fucoidan & Agaricus trên web được giới thiệu như một loại thuốc hỗ trợ điều trị ung thư.

Theo quảng cáo từ web: “King Fucoidan là sản phẩm duy nhất đạt chuẩn GMP Nhật Bản tại Việt Nam. King Fucoidan & Agaricus được mệnh danh là Fucoidan VUA vì có hàm lượng fucoidan cao nhất tại Việt Nam giúp giảm tác dụng phụ của hóa, xạ trị, hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Được các bác sĩ kê đơn tại bệnh viện như: Bạch Mai, Hưng Việt, 108”.

Tuy sản phẩm King Fucoidan & Agaricus là thực phẩm chăm sóc sức khỏe nhưng tại phía ngoài trang chủ được quảng bá “sản phẩm được bác sỹ và bệnh viện ung bướu hàng đầu khuyên dùng”. Trang chủ cũng chỉ đưa thông tin thành phần, công dụng, giá bán mà không đưa khuyến cáo như quy định đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Vi phạm các quy định quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tại web kingfucoidan.vn/; ubuou.kingfucoidan.vn; duocpham360.com; nhathuocphuongchinh.com… hàng loạt các clip ghi lại “thư cảm ơn” của các bệnh nhân dùng sản phẩm, thể hiện sự hiệu quả và sự chuyển biến tích cực của bệnh sau quá trình sử dụng sản phẩm King Fucoidan & Agaricus.

Clip ghi hình ảnh của thương binh N.C.H ở Thái Bình mô tả việc bị ung thư gan sau đó dùng sản phẩm King Fucoidan & Agaricus thì bệnh đã tiến triển tốt. Cách quảng cáo sản phẩm này đã vi phạm quy định “Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh”.

Sản phẩm King Fucoidan & Agaricus với nhiều clip nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Không chỉ có lời cảm ơn của bệnh nhân, các web còn có các clip của các bác sỹ tư vấn sử dụng sản phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe King Fucoidan & Agaricus vi phạm điểm a khoản 4 theo Điều 52 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Các web quảng cáo thực phẩm chăm sóc sức khỏe King Fucoidan & Agaricus còn đưa thông tin đây là sản phẩm “Được các bác sĩ kê đơn tại bệnh viện như: Bạch Mai, Hưng Việt, 108…” Hình ảnh các bác sỹ, hình ảnh Bệnh viện 108, Việt Đức cũng được lồng vào trong quảng cáo sản phẩm King Fucoidan & Agaricus.

Trong các web quảng cáo thực phẩm chăm sóc sức khỏe King Fucoidan & Agaricus có 2 trang web kingfucoidan.vn/; ubuou.kingfucoidan đề địa chỉ của đơn vị phân phối Công ty CP Dược phẩm Cysina, địa chỉ số 16, Liền kề 6A, Làng Việt kiều Châu Âu, phường Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội).

Tại điểm a, b, c khoản 4 theo Điều 52 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a, b khoản 15 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP) thì hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Quảng cáo sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, được sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế; b) Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; c) Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Việc quảng cáo dễ gây hiểu lầm, vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ bị xử lý như thế nào, VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin./.