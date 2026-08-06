English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịp thời gỡ khó, Sơn La tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 10:52, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 44,7% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Tỉnh Sơn La đang tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng chủ đầu tư, từng dự án; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.


Đến ngày 3/8, toàn tỉnh Sơn La đã giải ngân vốn đầu tư công trên 2.992 tỷ đồng, đạt 38% tổng kế hoạch vốn được giao và bằng 44,7% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, tăng hơn 370 tỷ đồng so với thời điểm 30/6. Kết quả này cho thấy các chủ đầu tư đã tích cực hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

kip thoi go kho, son la tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 1
Các công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều đơn vị có giá trị giải ngân tăng khá so với kỳ trước, như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và Phát triển đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND phường Tô Hiệu, UBND xã Mai Sơn và UBND phường Mộc Châu.

Ông Đinh Đại Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, được giao triển khai 24 dự án ngay từ đầu năm, Ban đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và đã giải phóng xong mặt bằng của 21 dự án, dự kiến trong tháng 8 sẽ hoàn thành toàn bộ. Các dự án quan trọng như 5 công trình trường nội trú liên cấp vùng biên cũng đang đẩy nhanh tiến độ.

"Đặc biệt với 11 ban khu vực tại các xã, phường trong đó có một số ban tiến độ giải ngân thấp, đơn vị sẽ bố trí lực lượng để phối hợp với chính quyền địa phương và các ban trong quản lý dự án, giám sát thực hiện, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Ban cam kết và cố gắng đến 31/12 sẽ đảm bảo được kế hoạch cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư", ông Thanh khẳng định.

kip thoi go kho, son la tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 2
Đại diện chủ đầu tư là các xã, phường báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ cải thiện chậm, ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là chậm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. UBND tỉnh đã yêu cầu 13 chủ đầu tư có tiến độ giải ngân thấp giải trình trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ông Nhâm Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Bắc Yên thông tin, xã được giao hơn 55 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, trong đó 50 tỷ dành cho dự án đường nội thị thị trấn Bắc Yên. Đến ngày 3/8, xã đã giải ngân hơn 6,3 tỷ cho công tác giải phóng mặt đường. Hiện dự án đang gặp vướng mắc liên quan phải điều chỉnh dự án, đến nay cũng chưa có chủ trương điều chỉnh, do đó nguồn vốn này đang khó thực hiện giải ngân. Ngay khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, nhà thầu sẽ tập kết vật liệu, nhân công, nhân lực và sẵn sàng triển khai, phấn đấu giải ngân được nguồn vốn này.

kip thoi go kho, son la tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 3
UBND tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/7/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Sơn La đạt 43,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố, thấp hơn mức bình quân cả nước là 45,7%. Tuy nhiên, trong tháng 6 và tháng 7, tỉnh được Trung ương giao bổ sung hơn 723 tỷ đồng vốn đầu tư công, khiến tỷ lệ giải ngân giảm so với thời điểm cuối tháng 6, khi Sơn La đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Tại cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công diễn ra ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, Sơn La là tỉnh nghèo, còn khó khăn, nguồn lực chủ yếu từ Trung ương; và người dân, doanh nghiệp rất trông chờ những nguồn lực này để đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án.

Bởi vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, các xã phường, chủ đầu tư cần phân công cụ thể các cán bộ phụ trách, theo dõi từng dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ nguồn vốn; kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang dự án giải ngân nhanh hơn, có nhu cầu bổ sung nguồn vốn.

kip thoi go kho, son la tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết tỉnh sẽ kịp thời tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, không để dự án chờ mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Sơn La, các tuyến đường nội thị Mộc Châu và Mai Sơn; hoàn thành chương trình đầu tư xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026.

Đối với 10 dự án khắc phục hậu quả thiên tai sử dụng vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, các đơn vị phải khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2026.

toan-canh-2_0.jpg

Hoàn thiện trường học vùng biên, sẵn sàng đón năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng máy thi công trên các công trường vùng biên Sơn La sẽ nhường chỗ cho tiếng trống khai trường rộn rã. Sau nhiều tháng xây dựng khẩn trương, 13 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rút ngắn từng ngày để kịp mùa tựu trường ở Phiêng Pằn, Sơn La
Rút ngắn từng ngày để kịp mùa tựu trường ở Phiêng Pằn, Sơn La

VOV.VN - Đã hơn 19h, nhưng trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, ánh đèn vẫn sáng rực. Chỉ còn ít tuần nữa là đến năm học mới nên kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp bàn giao ngôi trường trước ngày 30/8. 

Rút ngắn từng ngày để kịp mùa tựu trường ở Phiêng Pằn, Sơn La

Rút ngắn từng ngày để kịp mùa tựu trường ở Phiêng Pằn, Sơn La

VOV.VN - Đã hơn 19h, nhưng trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, ánh đèn vẫn sáng rực. Chỉ còn ít tuần nữa là đến năm học mới nên kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp bàn giao ngôi trường trước ngày 30/8. 

Nước lũ gây ách tắc giao thông tại nhiều xã dọc Quốc lộ 6 tại Sơn La
Nước lũ gây ách tắc giao thông tại nhiều xã dọc Quốc lộ 6 tại Sơn La

VOV.VN - Khoảng 21 giờ tối 5/8, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nước lũ và bùn đất từ các khe suối đổ tràn lên Quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông tại khu vực Bon Phặng, chân đèo Chiềng Pấc và một số đoạn qua các xã Muổi Nọi, Tông Lạnh, Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Nước lũ gây ách tắc giao thông tại nhiều xã dọc Quốc lộ 6 tại Sơn La

Nước lũ gây ách tắc giao thông tại nhiều xã dọc Quốc lộ 6 tại Sơn La

VOV.VN - Khoảng 21 giờ tối 5/8, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nước lũ và bùn đất từ các khe suối đổ tràn lên Quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông tại khu vực Bon Phặng, chân đèo Chiềng Pấc và một số đoạn qua các xã Muổi Nọi, Tông Lạnh, Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Sơn La sắp xếp trường học, giảm 441 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
Sơn La sắp xếp trường học, giảm 441 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

VOV.VN - Sau sắp xếp, tỉnh Sơn La sẽ giảm từ 592 trường xuống còn 406 trường; đồng thời giảm 446 cán bộ quản lý. Địa phương cũng còn thiếu hơn 4.000 giáo viên các bộ môn so với định mức biên chế Bộ GD&ĐT giao.

Sơn La sắp xếp trường học, giảm 441 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Sơn La sắp xếp trường học, giảm 441 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

VOV.VN - Sau sắp xếp, tỉnh Sơn La sẽ giảm từ 592 trường xuống còn 406 trường; đồng thời giảm 446 cán bộ quản lý. Địa phương cũng còn thiếu hơn 4.000 giáo viên các bộ môn so với định mức biên chế Bộ GD&ĐT giao.

Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào trong các trường học vùng biên giới
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào trong các trường học vùng biên giới

VOV.VN - Trong năm học 2026 - 2027 này, tỉnh miền núi biên giới Sơn La sẽ triển khai thí điểm dạy và học tiếng Lào đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào trong các trường học vùng biên giới

Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào trong các trường học vùng biên giới

VOV.VN - Trong năm học 2026 - 2027 này, tỉnh miền núi biên giới Sơn La sẽ triển khai thí điểm dạy và học tiếng Lào đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Áp lực giá vật liệu tăng cao, Sơn La siết chặt quản lý thị trường
Áp lực giá vật liệu tăng cao, Sơn La siết chặt quản lý thị trường

VOV.VN - Giá vật liệu tăng mạnh từ đầu năm 2026 đang đe dọa tiến độ và tổng mức đầu tư hàng loạt công trình. Để khắc phục, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, mở rộng nguồn cung nhằm bình ổn giá vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm.

Áp lực giá vật liệu tăng cao, Sơn La siết chặt quản lý thị trường

Áp lực giá vật liệu tăng cao, Sơn La siết chặt quản lý thị trường

VOV.VN - Giá vật liệu tăng mạnh từ đầu năm 2026 đang đe dọa tiến độ và tổng mức đầu tư hàng loạt công trình. Để khắc phục, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, mở rộng nguồn cung nhằm bình ổn giá vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp