Kịp thời gỡ khó, Sơn La tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công



Đến ngày 3/8, toàn tỉnh Sơn La đã giải ngân vốn đầu tư công trên 2.992 tỷ đồng, đạt 38% tổng kế hoạch vốn được giao và bằng 44,7% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, tăng hơn 370 tỷ đồng so với thời điểm 30/6. Kết quả này cho thấy các chủ đầu tư đã tích cực hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Các công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều đơn vị có giá trị giải ngân tăng khá so với kỳ trước, như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và Phát triển đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND phường Tô Hiệu, UBND xã Mai Sơn và UBND phường Mộc Châu.

Ông Đinh Đại Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, được giao triển khai 24 dự án ngay từ đầu năm, Ban đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và đã giải phóng xong mặt bằng của 21 dự án, dự kiến trong tháng 8 sẽ hoàn thành toàn bộ. Các dự án quan trọng như 5 công trình trường nội trú liên cấp vùng biên cũng đang đẩy nhanh tiến độ.

"Đặc biệt với 11 ban khu vực tại các xã, phường trong đó có một số ban tiến độ giải ngân thấp, đơn vị sẽ bố trí lực lượng để phối hợp với chính quyền địa phương và các ban trong quản lý dự án, giám sát thực hiện, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Ban cam kết và cố gắng đến 31/12 sẽ đảm bảo được kế hoạch cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư", ông Thanh khẳng định.

Đại diện chủ đầu tư là các xã, phường báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ cải thiện chậm, ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là chậm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. UBND tỉnh đã yêu cầu 13 chủ đầu tư có tiến độ giải ngân thấp giải trình trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ông Nhâm Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Bắc Yên thông tin, xã được giao hơn 55 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, trong đó 50 tỷ dành cho dự án đường nội thị thị trấn Bắc Yên. Đến ngày 3/8, xã đã giải ngân hơn 6,3 tỷ cho công tác giải phóng mặt đường. Hiện dự án đang gặp vướng mắc liên quan phải điều chỉnh dự án, đến nay cũng chưa có chủ trương điều chỉnh, do đó nguồn vốn này đang khó thực hiện giải ngân. Ngay khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, nhà thầu sẽ tập kết vật liệu, nhân công, nhân lực và sẵn sàng triển khai, phấn đấu giải ngân được nguồn vốn này.

UBND tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/7/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Sơn La đạt 43,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố, thấp hơn mức bình quân cả nước là 45,7%. Tuy nhiên, trong tháng 6 và tháng 7, tỉnh được Trung ương giao bổ sung hơn 723 tỷ đồng vốn đầu tư công, khiến tỷ lệ giải ngân giảm so với thời điểm cuối tháng 6, khi Sơn La đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Tại cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công diễn ra ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, Sơn La là tỉnh nghèo, còn khó khăn, nguồn lực chủ yếu từ Trung ương; và người dân, doanh nghiệp rất trông chờ những nguồn lực này để đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án.

Bởi vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, các xã phường, chủ đầu tư cần phân công cụ thể các cán bộ phụ trách, theo dõi từng dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ nguồn vốn; kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang dự án giải ngân nhanh hơn, có nhu cầu bổ sung nguồn vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết tỉnh sẽ kịp thời tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, không để dự án chờ mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Sơn La, các tuyến đường nội thị Mộc Châu và Mai Sơn; hoàn thành chương trình đầu tư xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026.

Đối với 10 dự án khắc phục hậu quả thiên tai sử dụng vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, các đơn vị phải khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2026.