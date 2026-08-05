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Rút ngắn từng ngày để kịp mùa tựu trường ở Phiêng Pằn, Sơn La

Thứ Tư, 19:46, 05/08/2026
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VOV.VN - Đã hơn 19h, nhưng trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, ánh đèn vẫn sáng rực. Chỉ còn ít tuần nữa là đến năm học mới nên kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp bàn giao ngôi trường trước ngày 30/8. 

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La nhiều ngày nay từ cổng trường đến các dãy lớp học, khu nội trú, nhà hiệu bộ hay đường nội bộ, đâu đâu cũng hối hả không khí thi công. Hơn 600 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân cùng nhiều đơn vị lắp đặt thiết bị đang làm việc liên tục. Những chiếc máy xúc hoạt động hết công suất, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

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Thi công liên tục để kịp bàn giao trước ngày 30/8

Ông Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Hùng, đơn vị thi công công  trình cho biết, hiện nay trên công trường có khoảng 600 cán bộ kỹ thuật và công nhân. Liên tục duy trì thi công 3 ca liên tục để hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ.

Những ngày đầu tháng 8, thời tiết vùng biên Sơn La thay đổi liên tục. Có ngày nắng gắt, đến chiều lại mưa dầm. Thế nhưng, công trường rộng hơn 5 héc-ta chưa khi nào ngơi tiếng máy. Không khí thi công đều gấp rút trên tất cả các hạng mục, người thì lắp đặt thiết bị, người hoàn thiện tường, trần, nền nhà; từng hạng mục được nối tiếp nhau để không bỏ lỡ bất cứ khoảng thời gian thuận lợi nào.

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Những dãy nhà đang dẫn hoàn thiện

Ông Trần Anh Dũng, công nhân đang thi công tại hạng mục lắp đặt thiết bị chia sẻ: “Anh em công nhân luôn động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn, không kể nắng mưa làm ngày làm đêm để công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp đón các cháu vào năm học mới”.

Khởi công muộn hơn khoảng hai tháng do thay đổi chủ đầu tư và gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, nhưng đến nay, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn đã cơ bản hoàn thành các khối lớp học, nhà làm việc, khu nội trú, nhà ăn, cùng hệ thống điện, nước. Các hạng mục sân trường và đường nội bộ cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Chỉ trong ít tuần tới, nơi đây sẽ đón hơn 1.000 học sinh và đội ngũ giáo viên đến học tập, giảng dạy trong một môi trường mới khang trang, đồng bộ.

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Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, hối hả không khí thi công

Trong chuyến kiểm tra công trường mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương của chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Đồng thời yêu cầu tiếp tục bám sát tiến độ, nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và cảnh quan trường học.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính của công trình sẽ được bàn giao trước ngày 30/8. Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị đội ngũ giáo viên, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đưa nhà trường vào hoạt động ngay từ đầu năm học.

Trên công trường Phiêng Pằn lúc này, thời gian dường như được tính bằng từng ngày, từng giờ. Mỗi bức tường hoàn thiện, mỗi phòng học được lắp đặt, mỗi đoạn đường nội bộ được đổ bê tông đều đưa ngôi trường đến gần hơn với ngày khai giảng.

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Mỗi bức tường hoàn thiện, mỗi phòng học được lắp đặt, mỗi đoạn đường nội bộ được đổ bê tông đều đưa ngôi trường đến gần hơn với ngày khai giảng

Ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em vùng biên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đó cũng là nền tảng để các em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Thanh Thủy, Trấn Long/VOV -Tây Bắc
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