TP.HCM yêu cầu cập nhật chính xác, kịp thời nhà đất dôi dư lên phần mềm theo dõi

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó nhấn mạnh phấn đấu hoàn thành công tác xử lý, khai thác trong năm 2026.

TP.HCM tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả nhà đất công (Ảnh: Duy Phương)

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng, tổ chức thực hiện phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư theo quy định; rà soát, đề xuất điều chỉnh phương án đã được phê duyệt khi cần thiết. Đồng thời, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư để phục vụ công tác công khai, chỉ đạo, điều hành.

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM có báo cáo về công tác rà soát, thu hồi, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích.

Tính từ thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố đến nay, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý theo quy định.

Đối với quỹ nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số có 129 cơ sở. Đến nay, Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 cơ sở.

Đối với các cơ sở còn lại, Sở đang lấy ý kiến UBND các phường, xã và đơn vị có liên quan để xác định nhu cầu sử dụng. Trường hợp phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, Thành phố sẽ xem xét giao cho địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng; các cơ sở còn lại sẽ được đề xuất giao các đơn vị chuyên trách quản lý, khai thác theo quy định.