English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM yêu cầu cập nhật chính xác, kịp thời nhà đất dôi dư lên phần mềm theo dõi

Thứ Ba, 19:09, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện việc xử lý, khai thác trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư để phục vụ công tác công khai, chỉ đạo, điều hành.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó nhấn mạnh phấn đấu hoàn thành công tác xử lý, khai thác trong năm 2026.

tp.hcm yeu cau cap nhat chinh xac, kip thoi nha dat doi du len phan mem theo doi hinh anh 1
TP.HCM tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả nhà đất công (Ảnh: Duy Phương)

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng, tổ chức thực hiện phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư theo quy định; rà soát, đề xuất điều chỉnh phương án đã được phê duyệt khi cần thiết. Đồng thời, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư để phục vụ công tác công khai, chỉ đạo, điều hành.

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM có báo cáo về công tác rà soát, thu hồi, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích.

Tính từ thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố đến nay, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý theo quy định.

Đối với quỹ nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số có 129 cơ sở. Đến nay, Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 cơ sở.

Đối với các cơ sở còn lại, Sở đang lấy ý kiến UBND các phường, xã và đơn vị có liên quan để xác định nhu cầu sử dụng. Trường hợp phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, Thành phố sẽ xem xét giao cho địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng; các cơ sở còn lại sẽ được đề xuất giao các đơn vị chuyên trách quản lý, khai thác theo quy định.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý
Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Theo đó, đến ngày 26/10, cả nước còn 10.403 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác. Đáng chú ý, tỷ lệ xử lý tại khối bộ, cơ quan trung ương đạt 84,5%, cao hơn mức 63,6% của khối địa phương.

Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý

Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Theo đó, đến ngày 26/10, cả nước còn 10.403 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác. Đáng chú ý, tỷ lệ xử lý tại khối bộ, cơ quan trung ương đạt 84,5%, cao hơn mức 63,6% của khối địa phương.

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?
276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

VOV.VN - Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 143 cơ sở được ưu tiên giữ lại phục vụ dân sinh, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và 15 cơ sở được cho thuê ngắn hạn để tránh lãng phí đất công.

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

VOV.VN - Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 143 cơ sở được ưu tiên giữ lại phục vụ dân sinh, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và 15 cơ sở được cho thuê ngắn hạn để tránh lãng phí đất công.

Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý
Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu do khối lượng tài sản lớn, hồ sơ pháp lý còn thiếu và nhiều tài sản đã xuống cấp.

Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý

Lâm Đồng còn 810 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần xử lý

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu do khối lượng tài sản lớn, hồ sơ pháp lý còn thiếu và nhiều tài sản đã xuống cấp.

Trung tâm Quỹ đất Cà Mau cho thuê 16 nhà đất dôi dư thu 7,54 tỉ đồng/năm
Trung tâm Quỹ đất Cà Mau cho thuê 16 nhà đất dôi dư thu 7,54 tỉ đồng/năm

VOV.VN - Trung tâm Quỹ đất Cà Mau đang đẩy mạnh khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công đối với 97 cơ sở thuộc diện cho thuê và 13 cơ sở đưa ra đấu giá.

Trung tâm Quỹ đất Cà Mau cho thuê 16 nhà đất dôi dư thu 7,54 tỉ đồng/năm

Trung tâm Quỹ đất Cà Mau cho thuê 16 nhà đất dôi dư thu 7,54 tỉ đồng/năm

VOV.VN - Trung tâm Quỹ đất Cà Mau đang đẩy mạnh khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công đối với 97 cơ sở thuộc diện cho thuê và 13 cơ sở đưa ra đấu giá.

Lâm Đồng đã cho thuê 60 cơ sở nhà, đất dôi dư
Lâm Đồng đã cho thuê 60 cơ sở nhà, đất dôi dư

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý 582 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, cho thuê 60 cơ sở, mang lại nguồn thu gần 14 tỷ đồng.

Lâm Đồng đã cho thuê 60 cơ sở nhà, đất dôi dư

Lâm Đồng đã cho thuê 60 cơ sở nhà, đất dôi dư

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý 582 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, cho thuê 60 cơ sở, mang lại nguồn thu gần 14 tỷ đồng.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp