Đến hết tháng 10 vừa qua tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng mới đạt hơn 12.500 tỷ đồng, bằng gần 60% kế hoạch, thấp hơn mục tiêu 65% đặt ra vào cuối quý III. Nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ giải ngân chậm được tỉnh Lâm Đồng xác định do công tác chuẩn bị đầu tư ở một số đơn vị chưa tốt; nhiều dự án trọng điểm có quy mô vốn lớn, nhất là các dự án cao tốc, trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung giải phóng mặt bằng. Cùng với đó tình trạng khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Khẩn trương thi công Công trình cải tạo và nạo vét hồ lắng số 2 hồ Xuân Hương có nguồn vốn đầu tư công.

Theo ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, để hoàn thành kế hoạch 2026, trong 2 tháng cuối năm, tỉnh phải giải ngân hơn 7.700 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, địa phương đang tập trung gỡ vướng về mặt bằng, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư bám sát công trường, tăng cường trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch vốn.

Đơn vị thi công cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương tăng cường phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng. Cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương cơ bản hoàn thành bàn giao cho nhà đầu tư. Mặt bằng dự án cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc các vị trí ưu tiên đầu tư cơ bản hoàn thành. Do đó cũng đủ điều kiện triển khai tập trung thi công. Đối với những dự án do khối xã, phường làm chủ đầu tư cơ bản không vướng mặt bằng chắc chắn sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026. Mục tiêu cuối cùng là giải ngân 95% trước ngày 31/12/2026 và 100% trước ngày 31/1/2027. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng 2 con số” - ông Nguyễn Trần Nhật Huy khẳng định.