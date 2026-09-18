Lâm Đồng sẵn sàng quỹ đất sạch thu hút đầu tư công nghiệp

Sáng 18/9, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Đến nay, Lâm Đồng có 14 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 9 khu đã đi vào hoạt động, thu hút được 248 dự án có tổng số vốn khoảng 46.000 tỷ đồng và 530 triệu USD với tổng diện tích khoảng 780 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60%.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, tại các khu công nghiệp, quỹ đất sạch quy mô lớn luôn được chuẩn bị sẵn sàng với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh: từ hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông đến các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Hội nghị thu hút khá đông nhà đầu tư trong và ngoài nước

Mỗi khu được quy hoạch không gian phát triển rõ ràng, sở hữu những lợi thế cạnh tranh riêng biệt và phân khu chức năng hợp lý, sẵn sàng tiếp nhận đa dạng các nhóm ngành nghề từ công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may xanh đến các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh.

Tại hội nghị, các nhà đầu tư cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề thiếu lao động tay nghề cao, đề xuất địa phương có cơ chế hỗ trợ đào tạo và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Mô hình khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết, các khu công nghiệp như Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông Bình, Tân Đức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II, Tuy Phong… sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng.

Theo định hướng, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển khoảng 35 khu công nghiệp với tổng diện tích 15.900 ha; sau năm 2030 tiếp tục mở rộng thêm khoảng 16 khu công nghiệp với diện tích hơn 10.700 ha.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát pháp lý, quy hoạch, hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án, nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, các nhà đầu tư cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề thiếu lao động tay nghề cao, đề xuất địa phương có cơ chế hỗ trợ đào tạo và nâng cao thu nhập cho người lao động.