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Hai dự án đường ven biển ở Lâm Đồng vẫn “ì ạch”

Thứ Năm, 18:42, 17/09/2026
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VOV.VN - Hai dự án đường ven biển ĐT719B tại Lâm Đồng tiếp tục chậm tiến độ do vướng mặt bằng và khó khăn tài chính của nhà thầu. Dù đã bàn giao phần lớn mặt bằng và hoàn thành một số đoạn, tiến độ thi công vẫn chưa đạt yêu cầu, buộc chủ đầu tư phải yêu cầu tăng cường mũi thi công và tháo gỡ vướng mắc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban QLDA số 2), tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án làm mới đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và đoạn Hòn Lan - Tân Hải (khu vực Bình Thuận cũ).

Theo đó, dự án làm mới đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác khoảng 17,8km. Hiện đơn vị thi công đang triển khai mũi thi công tại khu vực đồi đá (khoảng 1,9km). 

Còn lại khoảng hơn 2 km đi qua khu vực khai thác mỏ Titan của công ty TNHH Tân Quang Cường (khu vực 2 và 3); 1 hộ ở nút vòng xoay giao giữa ĐT.719B và ĐT.719, qua xã Tân Thành chưa bàn giao mặt bằng thi công.

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Đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà đoạn qua cầu Suối Nhum 

Còn với dự án đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải, đã bàn giao được khoảng 98% mặt bằng, tuy nhiên đến nay thi công chỉ đạt khoảng 35,5% khối lượng hợp đồng.

Còn hơn 1 ha diện tích phải chuyển mục đích sử dụng rừng (đoạn tuyến chính khoảng 100 m, tuyến nhánh khoảng 50 m), Ban QLDA số 2 đang phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục bồi thường để bàn giao mặt bằng.

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Các phương tiện được tập kết triển khai mũi thi công tại khu vực đồi đá

Về dự án đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải, Ban QLDA số 2 (chủ đầu tư) yêu cầu các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, nhất là phần đường giao thông, tập kết đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực và tổ chức tối thiểu 2 mũi thi công (01 mũi tuyến nhánh, 01 mũi tuyến chính), phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo tiến độ yêu cầu.

Trong điều kiện nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính, chưa thể gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng; chủ đầu tư cũng đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho phép chỉ thu hồi tạm ứng 50% giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh toán của nhà thầu, phần 50% còn lại thanh toán cho nhà thầu nhằm tạo điều kiện về nguồn vốn để nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thành công trình.

Tập kết phương tiện thi công đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà khu vực vừa bàn giao mặt bằng

Dự án làm mới đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có chiều dài trên 25km. Công trình khởi công tháng 11/2020 và được gia hạn đến cuối 2027.

Còn đoạn Hòn Lan - Tân Hải, tuyến chính dài khoảng 8,7 km; tuyến nhánh N1 dài khoảng 1,7 km. Công trình khởi công tháng 12/2022 và được gia hạn đến tháng 11/2026.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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