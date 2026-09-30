English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 30/9: Cơ hội tiềm năng với NT2 và PVP

Thứ Tư, 05:00, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 30/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như NT2 và PVP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ nguyên khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) với giá mục tiêu 28.500 đồng, upside +37% (tổng sinh lời +44% gồm cổ tức).

Năm 2026F, VDSC điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu lên 10.600 tỷ đồng (+30% YoY) và LNST-CĐM đạt 931 tỷ đồng (+12,4% so với dự phóng cũ, vượt 73% kế hoạch công ty) nhờ sản lượng huy động điện khí đạt 4.480 triệu kWh. EPS dự phóng 2026F đạt 3.234 đồng, P/E 7,3x, P/B 1,3x và cổ tức tiền mặt dự kiến 1.500 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới.

mot so co phieu can quan tam 30 9 co hoi tiem nang voi nt2 va pvp hinh anh 1

VDSC đánh giá năm 2026 sẽ là khởi đầu cho một chu kỳ vận hành ổn định mới của NT2 (tương tự giai đoạn 2018–2022). Động lực chính đến từ nhu cầu tiêu thụ điện khí ngày càng tăng và sự ổn định của nguồn khí đầu vào, đặc biệt khi các dự án khai thác mỏ mới của PV GAS đi vào hoạt động như dự án Sư tử Trắng Pha 2B từ năm 2027.

Sử dụng kết hợp phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA với tỷ trọng 50:50, giá trị hợp lý của cổ phiếu NT2 được xác định là 28.500 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, VDSC kỳ vọng mức chi trả cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu. Tổng mức sinh lời kỳ vọng 12 tháng là 44%, dựa trên giá đóng cửa ngày 28/9, theo đó, VDSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVP

Công ty Chứng khoán EVS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) với giá mục tiêu 23.000 đồng, upside +12%.

Phân tích kỹ thuật trên đồ thị tuần cho thấy, PVP vừa bứt phá mạnh mẽ vượt đỉnh lịch sử vùng 19.x đồng với nến tuần tăng 13% đi kèm thanh khoản lớn. Các chỉ báo RSI (73) và MACD duy trì trạng thái tích cực, củng cố xu hướng tăng tiếp diễn hướng tới giá mục tiêu 23.000 đồng trong ngắn hạn. Vùng giá giải ngân khuyến nghị là 20.500 đồng và ngưỡng cắt lỗ đặt tại 19.000 đồng.

Luận điểm đầu tư: KQKD 6 tháng năm 2026 của PVP tăng trưởng đột biến, vượt xa cùng kỳ. Doanh thu 6 tháng năm 2026 đạt 1.367 tỷ đồng (+39,7% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 209,7 tỷ đồng (+145% so với cùng kỳ). Riêng Quý 2/2026, LNST đạt 134,2 tỷ đồng, tăng 198,1% so với cùng kỳ nhờ sản lượng vận tải tăng và khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê tàu. Sau 6 tháng, PVP đã hoàn thành 77,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chiến lược mở rộng đội tàu, tăng năng lực dài hạn. Kế hoạch 2026 đầu tư khoảng 116 triệu USD (~3.000 tỷ đồng) để mua thêm 3 tàu (2 tàu Aframax và 1 tàu MR1/MR2), trong đó tàu Aframax thứ 3 sẽ được trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 23/10/2026. Đây là bước tiếp nối chiến lược trẻ hóa và mở rộng đội tàu chở dầu thô, hướng đến mở rộng thị phần vận tải dầu khí quốc tế.

Nhận định chứng khoán 30/9: VN-Index có thể tiếp tục tích lũy, dòng tiền chưa đủ mạnh

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/9: Cơ hội tiềm năng với MWG và PDR
Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/9: Cơ hội tiềm năng với MWG và PDR

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MWG và PDR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/9: Cơ hội tiềm năng với MWG và PDR

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/9: Cơ hội tiềm năng với MWG và PDR

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MWG và PDR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS
Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như SIP và IFS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như SIP và IFS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/9: Cơ hội tiềm năng với VNM và HPG
Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/9: Cơ hội tiềm năng với VNM và HPG

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VNM và HPG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/9: Cơ hội tiềm năng với VNM và HPG

Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/9: Cơ hội tiềm năng với VNM và HPG

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VNM và HPG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp