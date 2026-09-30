Một số cổ phiếu cần quan tâm 30/9: Cơ hội tiềm năng với NT2 và PVP

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ nguyên khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) với giá mục tiêu 28.500 đồng, upside +37% (tổng sinh lời +44% gồm cổ tức).

Năm 2026F, VDSC điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu lên 10.600 tỷ đồng (+30% YoY) và LNST-CĐM đạt 931 tỷ đồng (+12,4% so với dự phóng cũ, vượt 73% kế hoạch công ty) nhờ sản lượng huy động điện khí đạt 4.480 triệu kWh. EPS dự phóng 2026F đạt 3.234 đồng, P/E 7,3x, P/B 1,3x và cổ tức tiền mặt dự kiến 1.500 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới.

VDSC đánh giá năm 2026 sẽ là khởi đầu cho một chu kỳ vận hành ổn định mới của NT2 (tương tự giai đoạn 2018–2022). Động lực chính đến từ nhu cầu tiêu thụ điện khí ngày càng tăng và sự ổn định của nguồn khí đầu vào, đặc biệt khi các dự án khai thác mỏ mới của PV GAS đi vào hoạt động như dự án Sư tử Trắng Pha 2B từ năm 2027.

Sử dụng kết hợp phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA với tỷ trọng 50:50, giá trị hợp lý của cổ phiếu NT2 được xác định là 28.500 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, VDSC kỳ vọng mức chi trả cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu. Tổng mức sinh lời kỳ vọng 12 tháng là 44%, dựa trên giá đóng cửa ngày 28/9, theo đó, VDSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVP

Công ty Chứng khoán EVS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) với giá mục tiêu 23.000 đồng, upside +12%.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 29/9: Cơ hội tiềm năng với BID và HPG VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BID và HPG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Phân tích kỹ thuật trên đồ thị tuần cho thấy, PVP vừa bứt phá mạnh mẽ vượt đỉnh lịch sử vùng 19.x đồng với nến tuần tăng 13% đi kèm thanh khoản lớn. Các chỉ báo RSI (73) và MACD duy trì trạng thái tích cực, củng cố xu hướng tăng tiếp diễn hướng tới giá mục tiêu 23.000 đồng trong ngắn hạn. Vùng giá giải ngân khuyến nghị là 20.500 đồng và ngưỡng cắt lỗ đặt tại 19.000 đồng.

Luận điểm đầu tư: KQKD 6 tháng năm 2026 của PVP tăng trưởng đột biến, vượt xa cùng kỳ. Doanh thu 6 tháng năm 2026 đạt 1.367 tỷ đồng (+39,7% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 209,7 tỷ đồng (+145% so với cùng kỳ). Riêng Quý 2/2026, LNST đạt 134,2 tỷ đồng, tăng 198,1% so với cùng kỳ nhờ sản lượng vận tải tăng và khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê tàu. Sau 6 tháng, PVP đã hoàn thành 77,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chiến lược mở rộng đội tàu, tăng năng lực dài hạn. Kế hoạch 2026 đầu tư khoảng 116 triệu USD (~3.000 tỷ đồng) để mua thêm 3 tàu (2 tàu Aframax và 1 tàu MR1/MR2), trong đó tàu Aframax thứ 3 sẽ được trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 23/10/2026. Đây là bước tiếp nối chiến lược trẻ hóa và mở rộng đội tàu chở dầu thô, hướng đến mở rộng thị phần vận tải dầu khí quốc tế.

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