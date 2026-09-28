Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/9: Cơ hội tiềm năng với MWG và PDR

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP ĐT Thế giới di động (MWG) và nâng giá mục tiêu lên 125.700 đồng, upside +72,6%.

Động lực tăng giá gồm nhu cầu ICT/CE tích cực mùa tựu trường, mở bán iPhone 18, và chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) mở rộng hiệu quả ra miền Bắc (dự phóng doanh thu BHX đạt 62.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.900 tỷ đồng năm 2026). MWG đang giao dịch ở mức P/E trượt 10,8x, chiết khấu 47% so với bình quân 2 năm. Giá mục tiêu định giá theo phương pháp SOTP gồm TGDĐ&ĐMX (114.021 đồng) và BHX (67.324 đồng) với WACC 11,8%.

LNST Quý 2/2026 tăng mạnh 102% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục mới 3.400 tỷ đồng, nhờ tiêu thụ tích cực các sản phẩm laptop, iPhone, TV và điều hòa.

LNST 6 tháng năm 2026 tăng mạnh 91% so với cùng kỳ lên 6.100 tỷ đồng, hoàn thành 61% dự phóng của VNDIRECT và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

VNDIRECT dự phóng LNST Quý 3/2026 đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, và LNST 2026 đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, vượt 24% kế hoạch đầu năm.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu PDR

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) hạ khuyến nghị xuống theo dõi đối với mã cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) và giảm giá mục tiêu xuống 13.100 đồng, upside +15,9%. Nguyên nhân điều chỉnh do đánh giá lại rủi ro nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ thị trường khi PDR tái cấu trúc danh mục, chuyển nhượng các dự án cũ để tập trung vào Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

BSC dự phóng doanh thu năm 2026F đạt 654 tỷ đồng (-51% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 302 tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ năm trước). Cổ phiếu PDR hiện giao dịch ở mức định giá P/B dự phóng 2026F chỉ còn 0,9x và P/E dự phóng 2026F là 42,4x.

2026-2027 sẽ là vùng trũng lợi nhuận của doanh nghiệp với chi phí tài chính cao, nhu cầu vốn đầu tư lớn nhưng lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào thoái vốn. Mặc dù vậy, BSC tin rằng, đây là thời điểm thích hợp để quan sát và đánh giá cơ hội đầu tư PDR khi nhìn vào chất lượng của quá trình “đập đi xây lại”: thu tiền thật từ dự án cũ, mạnh tay làm sạch bảng cân đối kế toán, tập trung nguồn lực vào quỹ đất chất lượng cao như 239 CMT8, Hàn Riverside và đặc biệt là Lotte Eco Smart City.

PDR hiện đang giao dịch tại 2026F P/B = 0.91x và 2027F P/B = 0.88x, tiệm cận mức -1 lần đầu lệch chuẩn 0.71x, đã phản ánh phần lớn triển vọng lợi nhuận kém khả quan trong 2026-2027. Khả năng tái định giá phụ thuộc vào tiến độ thu hồi vốn từ các khoản đầu tư cũ, kiểm soát đòn bẩy tài chính và Lotte Eco Smart City triển khai đúng tiến độ.

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