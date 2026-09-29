Một số cổ phiếu cần quan tâm 29/9: Cơ hội tiềm năng với BID và HPG

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BID

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) với giá mục tiêu mới 45.100 đồng, tiềm năng tăng giá +24,1%.

VNDIRECT hạ P/B mục tiêu xuống 1,6x phản ánh ROE giảm về 17,1%/16,3% giai đoạn 2026-2027 do NIM thu hẹp và chi phí trích lập dự phòng tăng. ĐHCĐ 2026 đã thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 99.558 tỷ đồng (+36,75%) qua chia cổ tức cổ phiếu 19,19% và phát hành riêng lẻ. Cổ phiếu BID đang giao dịch tại P/B 1,5x và P/E 8,5x. Định giá kết hợp phương pháp P/B và thu nhập thặng dư (50:50).

VNDIRECT kết hợp phương pháp định giá P/B và thu nhập thặng dư với tỷ trọng bằng nhau (50%/50%) để đưa ra giá mục tiêu là 45.100 đồng/cổ phiếu cho BID. VNDIRECT hạ giả định chi phí vốn chủ sở hữu với lãi suất phi rủi ro cao hơn là 4,42% (từ 3,0% trước đây), theo lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm do VBMA công bố; beta thấp hơn là 0,9 (sv 1,0 trước đó) và giả định phần bù rủi ro thấp hơn là 7,92% (từ 8,35%), theo NYU.

VNDIRECT hạ P/B mục tiêu từ 2,0x xuống 1,6x BVPS bình quân giai đoạn 2026- 2027, phản ánh kỳ vọng ROE giảm về 17,1%/16,3% trong hai năm này, so với mức 18-20% (tương ứng P/B khoảng 2,0x) trong giai đoạn 2022-2025. Mức điều chỉnh giảm này đã phản ánh áp lực NIM thu hẹp, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, và rủi ro tỷ lệ nợ xấu gia tăng. BID hiện giao dịch ở mức P/B 1,5x, thấp hơn khoảng 5% so với bình quân ngành, trong khi cổ phiếu từng được giao dịch với mức premium 50% sv ngành trong giai đoạn 2022-2024.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/9: Cơ hội tiềm năng với MWG và PDR VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MWG và PDR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

VNDIRECT cho rằng, mức chiết khấu hiện tại đã phản ánh lo ngại của thị trường về tỷ lệ nợ xấu tăng và áp lực tăng trưởng tín dụng do tỷ lệ LDR ở mức cao. Theo VNDIRECT, mức chiết khấu định giá hiện tại của BID khó thu hẹp đáng kể trong ngắn hạn, do các rủi ro về chất lượng tài sản (tỷ lệ NPL tăng, LLR mỏng) và áp lực NIM vẫn hiện hữu.

Về trung hạn, VNDIRECT kỳ vọng định giá của BID cải thiện dần khi: các cấu phần còn lại trong kế hoạch tăng vốn 2026-2027 được triển khai đúng tiến độ, củng cố hệ số CAR và tạo dư địa mở rộng tín dụng; và NIM và chất lượng tài sản cải thiện, phản ánh qua ROE phục hồi.

Rủi ro giảm giá: Tốc độ hình thành nợ xấu mới không hạ nhiệt như kỳ vọng, buộc BID phải tăng tốc trích lập bù đắp trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đã ở mức thấp, gây áp lực lên cả lợi nhuận và định giá.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với giá mục tiêu 31.100 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng +51% (bao gồm cổ tức tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu).

Cho cả năm 2026, VDSC dự phóng doanh thu HPG đạt 197.000 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước) và điều chỉnh LNST-CĐM lên 25.900 tỷ đồng (+68% so với cùng kỳ năm trước) nhờ quy mô Dung Quất 2 chạy 90% công suất sản xuất HRC. Cổ phiếu HPG hiện giao dịch ở P/E 15,57x và P/B 1,72x. Giá mục tiêu xác định bằng kết hợp phương pháp FCFF (30.425 đồng) và P/B 1,8x (31.916 đồng) theo tỷ lệ 50:50.

Với vị thế dẫn đầu ngành thép Việt Nam của HPG, VDSC tin rằng, doanh nghiệp có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận kép 23% trong giai đoạn 2026 – 2030 nhờ HRC nhập khẩu từ Trung Quốc chịu thuế CBPG làm tăng nhu cầu sản phẩm nội địa; Quy mô doanh nghiệp mở rộng khi đưa vào hoạt động nhà máy Dung Quất 2 với hiệu suất tối đa; Tối ưu nguyên liệu nhờ chuỗi giá trị dài.

Sử dụng kết hợp phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF) và phương pháp so sánh (P/B) với trọng số 50:50, VDSC duy trì giá trị hợp lý của cổ phiếu HPG là 31.100 đồng/cổ phiếu, kết hợp mức cổ tức tiền mặt kỳ vọng 12 tháng là 500 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời kỳ vọng là 51% dựa trên giá đóng cửa ngày 25/9. Theo đó, VDSC khuyến nghị mu dành cho cổ phiếu HPG, với đánh giá đây là lựa chọn hàng đầu cho ngành vật liệu xây dựng trong năm 2026.

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