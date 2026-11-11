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Mỹ: FED cân nhắc tăng mạnh lãi suất khi lạm phát dai dẳng

Thứ Tư, 06:38, 11/11/2026
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VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, sau khi số liệu lạm phát tháng 10 cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao.

Những tín hiệu từ các quan chức FED đã làm gia tăng kỳ vọng về một đợt thắt chặt tiền tệ mạnh hơn, đồng thời gây biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, thấp hơn mức 0,6% của tháng trước. Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tiếp tục tăng 0,3% trong tháng thứ ba liên tiếp, cao hơn dự báo của giới kinh tế. Đáng chú ý, chi phí bảo hiểm ô tô, giao thông công cộng và dịch vụ y tế đều tăng, tạo thêm áp lực đối với các hộ gia đình.

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Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại London (Anh), Thống đốc FED Christopher Waller cho rằng nếu lạm phát lõi tiếp tục duy trì ở mức cao, FED cần cân nhắc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, thay vì mức tăng thông thường 0,25 điểm phần trăm.

Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ một số quan chức FED khác. Chủ tịch FED chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, nhận định chính sách tiền tệ hiện vẫn chưa đủ chặt chẽ để kiểm soát lạm phát.

Sau những tín hiệu trên, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng FED tăng mạnh lãi suất, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm tăng đáng kể.

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Fed thận trọng trước rủi ro lạm phát và tác động của AI đối với kinh tế Mỹ

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 9/11 cảnh báo lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong điều chỉnh chính sách tiền tệ trước những tác động khó lường của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tăng trưởng và việc làm.

Thu Hoài/VOV1
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