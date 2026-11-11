Mỹ: FED cân nhắc tăng mạnh lãi suất khi lạm phát dai dẳng

Những tín hiệu từ các quan chức FED đã làm gia tăng kỳ vọng về một đợt thắt chặt tiền tệ mạnh hơn, đồng thời gây biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, thấp hơn mức 0,6% của tháng trước. Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tiếp tục tăng 0,3% trong tháng thứ ba liên tiếp, cao hơn dự báo của giới kinh tế. Đáng chú ý, chi phí bảo hiểm ô tô, giao thông công cộng và dịch vụ y tế đều tăng, tạo thêm áp lực đối với các hộ gia đình.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại London (Anh), Thống đốc FED Christopher Waller cho rằng nếu lạm phát lõi tiếp tục duy trì ở mức cao, FED cần cân nhắc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, thay vì mức tăng thông thường 0,25 điểm phần trăm.

Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ một số quan chức FED khác. Chủ tịch FED chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, nhận định chính sách tiền tệ hiện vẫn chưa đủ chặt chẽ để kiểm soát lạm phát.

Sau những tín hiệu trên, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng FED tăng mạnh lãi suất, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm tăng đáng kể.