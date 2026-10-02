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Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/10: Cơ hội tiềm năng với MBB và OCB

Thứ Sáu, 05:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MBB và OCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với  cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam duy trì khuyến nghị mua đối với  cổ phiếu của Ngân hàng Quân Đội (MBB) với giá mục tiêu 28.200 đồng (điều chỉnh giảm từ 33.300 đồng), upside +42,8%.

Dự phóng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2026F đạt 39.607 tỷ đồng (+15,6% so với cùng kỳ năm trước) dựa trên giả định NIM 3,80% và dư nợ tăng trưởng 31,5%.

mot so co phieu can quan tam 2 10 co hoi tiem nang voi mbb va ocb hinh anh 1

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đóng góp 51,0% dự báo cả năm. Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 6,6x và P/B ở mức 1,19x (tương đương 1,69x GTSS 2026F) trên ROE 19,6%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dự kiến giảm về 28,5%.

Nguồn vốn là yếu tố quyết định: dự báo giả định MBB định giá lại toàn bộ danh mục cho vay trong khi chi phí tiền gửi tăng cùng biên độ, trong khi ở đợt căng thanh khoản năm 2023 ngân hàng chỉ truyền dẫn khoảng một nửa và NIM vẫn giảm. Tiền gửi tăng 22,4% trong FY26F, +17% trong nửa cuối 2026 so với +4,6% của nửa đầu, nằm trong biên độ sáu năm của nửa cuối. Giấy tờ có giá đặt ở 243.407 tỷ đồng trong FY26F từ 233.504 tỷ đồng tại Quý 2/2026 như một giả định chủ động chứ không phải phần dư, và CASA về 34,6%. Tỷ lệ bao phủ 78,1% so với 93,6% tại Quý 2/2026 phản ánh nợ xấu +52,5% trong FY26F so với quỹ dự phòng +27.0%.

Định giá & Dự báo: Mirae Asset hạ giá mục tiêu về 28.200 đồng từ 33.300 đồng (15%), cao hơn 42,8% so với giá trong phiên ngày 1/10, và duy trì khuyến nghị mua; tương đương 1.69x GTSS FY26F và 9.5x EPS 2.976 đồng, trên ROE FY26F 19,6%.

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu OCB

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với giá mục tiêu 11.300 đồng, upside +12%.

Dự phóng EPS năm 2026F đạt 1.478 đồng (+12,9% so với cùng kỳ năm trước) và giá trị sổ sách đạt 12.786 đồng/cổ phiếu. Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 6,9x và P/B ở mức 0,8x (P/B mục tiêu 1,0x) trên ROE dự kiến đạt 12,4%. VDSC lưu ý rủi ro chất lượng tài sản và chi phí trích lập dự phòng tiềm ẩn do bộ đệm dự phòng nợ xấu còn mỏng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2026F đạt 57,3%.

mot so co phieu can quan tam 2 10 co hoi tiem nang voi mbb va ocb hinh anh 2

Cổ phiếu OCB hiện đang giao dịch quanh mức P/B danh nghĩa 0,9x, thấp hơn so với mức trung bình 3 năm (1,1x), phản ánh rủi ro về chất lượng tài sản và chi phí trích lập dự phòng tiềm ẩn khi bộ đệm dự phòng nợ xấu còn mỏng (2026F: tỷ lệ bao phủ nợ xấu 57% và bao gồm VAMC 45%) và hiệu quả hoạt động ROAE (2025: 12,3% và 2026F: 12,4%) của OCB hiện thấp hơn chi phí VCSH ước tính (14,9%).

VDSC sử dụng kết hợp hai phương pháp định giá Phương pháp thu nhập thặng dư (Ke: 14,9% và g: 1,1%) và Phương pháp so sánh P/B (1,0x GTSS điều chỉnh cho phần nợ xấu chưa trích lập), với trọng số 50% cho mỗi phương pháp. Theo đó, VDSC đưa ra giá mục tiêu của cổ phiếu OCB là 11.300 đồng, tương đương khuyến nghị tích lũy với hiệu suất sinh lời 12% so với giá đóng cửa ngày 30/9.

Nhận định chứng khoán 2/10: VN-Index có thể lùi về 1.720 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
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