Ngân hàng Nhà nước CN Khu vực 2 nâng mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 lên 16%

Để đạt mục tiêu tăng trưởng này, trong 3 tháng cuối năm, hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cần cho vay gần 240.000 tỷ đồng.

Hết 9 tháng năm 2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,72% so với cùng kỳ.

Đến nay, ngành ngân hàng ở TP.HCM đã giải ngân 593,7 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 76% chỉ tiêu tăng trưởng 15% của cả năm. Để đạt mức tăng trưởng 16% theo định hướng tự đăng ký, ngành ngân hàng tính toán trong quý IV/2026 sẽ cần phải giải ngân khoảng 239,6 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế.

TP.HCM có nhu cầu nguồn rất vốn lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng (Ảnh: Hoàng Minh)

Cơ cấu dòng vốn tín dụng trong 9 tháng qua tiếp tục đồng hành với quá trình phát triển kinh tế của Thành phố, vốn hấp thụ vào sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn tập trung vào các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 760 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3%); bán buôn, bán lẻ đạt 761 nghìn tỷ đồng (tăng 8,2%); xây dựng đạt 384 nghìn tỷ đồng (tăng 19,5%); cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 641 nghìn tỷ đồng (tăng 28,4%); xuất khẩu đạt 350 nghìn tỷ đồng (tăng 133,3%) và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 6,7%).

Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết trong quý IV này, ngân hàng tập trung vào mục tiêu “4 đúng” của ngành, đó là không chỉ “đủ vốn” mà quan trọng hơn là “đúng vốn, đúng đối tượng, đúng lĩnh vực, đúng thời điểm”.

Ngành ngân hàng TP.HCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng các kênh tài trợ chuỗi cung ứng, thanh toán số để giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiếp cận vốn.