Người dân Lâm Đồng đồng thuận mở đường, công trình tăng tốc

Sự chung sức của người dân, cùng nỗ lực của chính quyền và nhà thầu đang góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đưa các công trình sớm vào sử dụng, thúc đẩy thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Những con đường, cây cầu mới đang mang đến niềm vui cho người dân xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Nơi trước đây việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, nay phương tiện lưu thông thuận tiện hơn. Những buổi chiều, trẻ em có thể vui chơi, đạp xe trên con đường mới, còn người dân thêm yên tâm trong sinh hoạt và sản xuất. Nhớ lại những bất tiện trước đây và niềm vui khi công trình hoàn thành, ông Nguyễn Văn Thanh, người dân địa phương, phấn khởi nói: “Trước khi xây dựng cây cầu này, việc đi lại, vận chuyển nông sản và vật liệu xây dựng của người dân rất khó khăn. Nhiều ô tô bốn chỗ qua đây bị lọt xuống cầu, phải dùng xe cẩu đưa lên. Từ ngày có cầu mới, bà con đi lại thuận lợi, trẻ em vui chơi trên đường rất vui vẻ, ai cũng phấn khởi”.

Người dân Lâm Đồng chủ động tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, tạo mặt bằng để mở rộng đường giao thông, góp phần phát triển hạ tầng địa phương.

Đằng sau niềm vui ấy là sự chung sức của những người dân mong muốn quê hương đổi thay. Trong đó, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Phong đã đóng góp gần 400 triệu đồng để cùng địa phương xây cầu, làm đường. Với ông, điều đáng quý nhất không phải số tiền đã bỏ ra mà là sự thuận tiện, niềm vui và cuộc sống tốt đẹp hơn của bà con trong thôn xóm. Nói về động lực khiến mình sẵn lòng đóng góp, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Phong bộc bạch: “Mong sao cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc. Đó là động lực thúc đẩy tôi đóng góp một phần nhỏ bé của mình, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bà con trong thôn xóm”.

Không riêng Hàm Thuận, tại xã Bảo Lâm 1, sự đồng thuận của người dân cũng đang góp phần tháo gỡ một trong những khó khăn lớn khi triển khai các công trình giao thông: Giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ chủ động tháo dỡ hàng rào, công trình phía trước nhà để bàn giao diện tích phục vụ thi công. Có những gia đình phải bỏ ra khoản kinh phí không nhỏ để sửa chữa, xây dựng lại, nhưng vẫn vui vẻ chung sức bởi lợi ích lâu dài mà công trình mang lại.

“Dù tốn gần trăm triệu đồng, tôi vẫn rất hài lòng. Anh em thi công làm đường cũng rất nhiệt tình, làm ngày làm đêm, mưa gió vẫn làm”, bà Cao Thị Nghệ, người dân xã Bảo Lâm 1, bày tỏ sự hài lòng.

Sự đồng thuận của người dân giúp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc và vật tư. Trên những tuyến đường phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp, việc rút ngắn thời gian thi công càng có ý nghĩa khi người dân mong sớm có đường thuận tiện để vận chuyển nông sản, nhất là trong mùa mưa và vụ thu hoạch cà phê.

“Chúng tôi tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật tư để đẩy nhanh tiến độ công trình. Anh em tổ chức tăng ca, kể cả ban đêm, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, giúp bà con đi lại thuận lợi trong mùa mưa và vận chuyển cà phê vào vụ thu hoạch”, ông Lê Quang Tuấn, đại diện đơn vị thi công, nói về nỗ lực đẩy nhanh tiến độ.

Nỗ lực tăng ca, tăng kíp của nhà thầu cùng sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của người dân đang góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đây cũng là những yếu tố quan trọng khi Lâm Đồng bước vào giai đoạn nước rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đến ngày 30/9, toàn tỉnh đã giải ngân gần 10.800 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch. Riêng khối xã, phường, đặc khu, đến ngày 3/10 giải ngân hơn 2.774 tỷ đồng, đạt gần 64%; có 95/124 đơn vị đạt hoặc vượt mức cam kết giải ngân. Tuy nhiên, khối lượng vốn cần thực hiện trong những tháng cuối năm vẫn còn lớn, đòi hỏi các địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nhất là về giải phóng mặt bằng.

Đơn vị thi công huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa mặt đường, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Ông Trần Đình Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho rằng, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

“Để tạo được sự đồng thuận, chúng tôi đã phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn tổ chức họp dân, vận động các hộ cam kết tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Có những hộ phải tháo dỡ cả phần nhà phía trước, hàng rào trên diện tích rất lớn, nhưng bà con vẫn nhiệt tình ủng hộ để công trình sớm được thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Chúng tôi cam kết đến hết ngày 31/10 sẽ giải ngân đạt từ 90 đến 93% kế hoạch vốn các dự án”, ông Trần Đình Phước nói.

Từ những đóng góp tự nguyện tại Hàm Thuận đến sự đồng thuận bàn giao mặt bằng ở Bảo Lâm 1, người dân đang trực tiếp góp sức hoàn thiện hạ tầng quê hương. Khi chính quyền chủ động tháo gỡ vướng mắc, người dân đồng lòng và nhà thầu tập trung thi công, các công trình có thêm điều kiện sớm về đích. Đó cũng là cơ sở để nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả, phục vụ đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.