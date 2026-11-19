

Đáng chú ý, 92% người Việt tự tin vào khả năng quản lý tài chính cá nhân, 89% tiết kiệm trên 10% thu nhập hằng tháng và 85% sử dụng các công cụ số để quản lý tài sản.

Theo kết quả Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN lần thứ bảy do Ngân hàng UOB thực hiện, Việt Nam tiếp tục là thị trường có mức độ lạc quan cao nhất khu vực ASEAN trong năm 2026. Cụ thể, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN của UOB tại Việt Nam đạt 63 điểm, cao nhất trong khu vực. Mặc dù giảm 4 điểm so với năm trước, kết quả này vẫn cao hơn 9 điểm so với mức trung bình ASEAN là 54 điểm.

Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất khu vực Đông Nam Á

Đáng chú ý, người Việt vẫn duy trì niềm tin tích cực vào triển vọng kinh tế đất nước. Tỷ lệ người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về cả tình hình kinh tế hiện tại và tương lai đều giữ ổn định ở mức 84%. Theo UOB, niềm tin này được hỗ trợ bởi kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, ngân hàng UOB cũng khuyến cáo Việt Nam cần lưu tâm đến những thách thức có thể đe dọa nền kinh tế, như biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm môi trường và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đa phần định nghĩa sự giàu có gắn liền với khả năng đáp ứng các nhu cầu hiện tại và hiện thực hóa các mục tiêu tương lai của gia đình (37%), tiếp đến là có sức khỏe và thể chất tốt (34%), và sở hữu một mức tài sản tài chính nhất định (34%). Kết quả này có sự khác biệt so với xu hướng chung trong khu vực, khi tự do tài chính và việc không còn nợ nần được xem là những thước đo quan trọng nhất của sự giàu có.

Quan điểm về giá trị sống của người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi

Ngoài ra, công nghệ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đóng vai trò ngày càng lớn trong đời sống tài chính của người tiêu dùng Việt Nam. Khoảng một phần ba số người được khảo sát (31%) đã sử dụng AI như một nguồn tham khảo thông tin tài chính, bên cạnh ngân hàng (39%) và các công cụ tìm kiếm trực tuyến (35%).

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết: “Khi khách hàng ngày càng chủ động hơn trong việc định hình tương lai tài chính của mình, kỳ vọng đối với dịch vụ quản lý tài sản cũng đang thay đổi. Ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm một ngân hàng đồng hành không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm tài chính, mà còn mang đến những tư vấn đáng tin cậy, sự thuận tiện và sự hỗ trợ phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc sống.”

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam

“Tại UOB, chúng tôi xem việc quản lý tài sản là việc đồng hành giúp khách hàng hiện thực hóa các mục tiêu cuộc sống, từ gia tăng tài sản, hỗ trợ các kế hoạch và mong muốn của gia đình đến chuẩn bị cho những cơ hội trong tương lai", ông Paul Kim nói.

Điều này được thể hiện trong mô hình Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên vừa được làm mới của UOB, kết hợp giữa dịch vụ tư vấn quản lý tài sản đáng tin cậy, những trải nghiệm đặc quyền và khả năng kết nối liền mạch trong khu vực. Với mạng lưới hiện diện rộng khắp ASEAN và năng lực quản lý tài sản chuyên sâu, chúng tôi mong muốn hỗ trợ khách hàng xây dựng, bảo vệ và gia tăng tài sản một cách tự tin hơn, đồng thời tiếp cận những đặc quyền phong cách sống và các cơ hội xuyên biên giới thật sự giá trị.