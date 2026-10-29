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Cải chính

Nhà đầu tư quốc tế kiến nghị hoàn thiện cơ chế tài chính xanh tại Việt Nam

Thứ Năm, 17:28, 29/10/2026
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VOV.VN - Việt Nam cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về tài chính xanh - đây là một trong những kiến nghị được các tổ chức tài chính của Đài Loan đưa ra tại buổi gặp gỡ với ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM.


Tại buổi gặp gỡ, đại diện nhiều tập đoàn, tổ chức tài chính và nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan… bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội đầu tư, tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Các nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời đề xuất một số vấn đề liên quan đến cơ chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Trong đó, các tổ chức tài chính kiến nghị Chính phủ cân nhắc áp dụng cơ chế linh hoạt, phù hợp với thực tiễn đối với yêu cầu xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức tài chính quốc tế uy tín, có hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ, khi hoạt động của VIFC-HCMC từng bước được hoàn thiện.

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Nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư vốn phát triển đô thị ở TP.HCM (Ảnh: Hoàng Hùng)

Đáng chú ý, ông Benny Miao, Phó Chủ tịch Điều hành Ngân hàng Cathay United Bank (CUB), thành viên của Cathay Financial Holdings, một trong những tập đoàn tài chính lớn của Đài Loan, cho biết trong hơn hai thập kỷ qua, tập đoàn đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm.

Từ thực tiễn hoạt động tại TP.HCM, đại diện Cathay United Bank nhận thấy thị trường Việt Nam còn nhiều cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn cần có hướng dẫn cụ thể hơn để các tổ chức tài chính thuận lợi trong triển khai hoạt động.

Một trong những vấn đề được ông Benny Miao đề cập là việc hoàn thiện các hướng dẫn về tài chính xanh, đặc biệt là xây dựng hệ thống phân loại xanh được tiêu chuẩn hóa ở cấp địa phương. Việc này sẽ giúp các tổ chức tài chính, trong đó có Ngân hàng Indovina (IVB) - ngân hàng liên doanh giữa Cathay United Bank và VietinBank, xác định các lĩnh vực ưu tiên, phân bổ nguồn vốn có trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Đại diện Cathay United Bank cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường an ninh mạng và hoàn thiện các khuôn khổ quản lý dữ liệu số. Việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và nâng cao năng lực an ninh mạng có vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.

Lệ Hằng - CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
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