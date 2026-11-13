English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều xã, phường ở Lâm Đồng thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16:11, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến ngày 10/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 29.300 tỷ đồng, bằng 90% dự toán Trung ương giao, và 85% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý có nhiều xã, phường của tỉnh thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 tỷ đồng.


Trong tổng thu ngân sách nhà nước hơn 29.300 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thu từ thuế và phí đạt gần 17.000 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực nhà, đất đạt gần 4.000 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực tài chính và các khoản thu khác đạt gần 1.600 tỷ đồng.

nhieu xa, phuong o lam Dong thu ngan sach dat hon 1.000 ty dong hinh anh 1
Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khởi sắc đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách ở cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 89 trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Một số địa bàn có số thu ngân sách lớn, đạt gần hoặc vượt mốc 1.000 tỷ đồng, như phường B’Lao 1.850 tỷ đồng, phường Xuân Hương- Đà Lạt 1.757 tỷ đồng, xã Vĩnh Hảo đạt 978 tỷ đồng.

nhieu xa, phuong o lam Dong thu ngan sach dat hon 1.000 ty dong hinh anh 2
Lâm Đồng thúc đẩy giao thương dịp cuối năm tăng nguồn thu từ thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, cho biết, thu ngân sách của địa phương năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Khối doanh nghiệp vẫn dẫn đầu với tổng thu đạt hơn 11.400 tỷ đồng bằng 42,5% tổng thu nội địa.

“Khối doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột đối với nguồn thu ngân sách. Kết quả này cũng phản ánh được cộng đồng doanh nghiệp cũng đang tăng trưởng, tạo được công ăn việc làm, đảm bảo được nguồn thu ổn định, phát triển. Quan điểm của thuế tỉnh là vừa thu đúng, thu đủ vừa đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư cũng như là tạo nguồn thu bền vững”, bà Ánh thông tin.

kich-cau-tieu-dung-lam-dong-1.jpg

Kích cầu tiêu dùng tạo động lực tăng trưởng kinh tế ở Lâm Đồng

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại và dịch vụ trong những tháng cuối năm. Với mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 212.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp địa phương đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 28
Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 28

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn Quốc lộ 28 bị sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Gia Nghĩa.

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 28

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 28

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn Quốc lộ 28 bị sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Gia Nghĩa.

Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Sáng nay (3/11), tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ (2026 - 2031), các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Sáng nay (3/11), tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ (2026 - 2031), các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đổi nếp nghĩ, mở hướng thoát nghèo bền vững ở buôn làng tỉnh Lâm Đồng
Đổi nếp nghĩ, mở hướng thoát nghèo bền vững ở buôn làng tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật và chủ động phát triển sinh kế đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Cùng với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân là yếu tố quan trọng để giảm nghèo bền vững.

Đổi nếp nghĩ, mở hướng thoát nghèo bền vững ở buôn làng tỉnh Lâm Đồng

Đổi nếp nghĩ, mở hướng thoát nghèo bền vững ở buôn làng tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật và chủ động phát triển sinh kế đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Cùng với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân là yếu tố quan trọng để giảm nghèo bền vững.

Lâm Đồng: Thu nhận ADN, nối dài hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ
Lâm Đồng: Thu nhận ADN, nối dài hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Tiếp nối hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh, Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lâm Đồng: Thu nhận ADN, nối dài hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

Lâm Đồng: Thu nhận ADN, nối dài hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Tiếp nối hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh, Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở
Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở

VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.

Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở

Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở

VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp