Nhiều xã, phường ở Lâm Đồng thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng



Trong tổng thu ngân sách nhà nước hơn 29.300 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thu từ thuế và phí đạt gần 17.000 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực nhà, đất đạt gần 4.000 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực tài chính và các khoản thu khác đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khởi sắc đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách ở cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 89 trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Một số địa bàn có số thu ngân sách lớn, đạt gần hoặc vượt mốc 1.000 tỷ đồng, như phường B’Lao 1.850 tỷ đồng, phường Xuân Hương- Đà Lạt 1.757 tỷ đồng, xã Vĩnh Hảo đạt 978 tỷ đồng.

Lâm Đồng thúc đẩy giao thương dịp cuối năm tăng nguồn thu từ thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, cho biết, thu ngân sách của địa phương năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Khối doanh nghiệp vẫn dẫn đầu với tổng thu đạt hơn 11.400 tỷ đồng bằng 42,5% tổng thu nội địa.

“Khối doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột đối với nguồn thu ngân sách. Kết quả này cũng phản ánh được cộng đồng doanh nghiệp cũng đang tăng trưởng, tạo được công ăn việc làm, đảm bảo được nguồn thu ổn định, phát triển. Quan điểm của thuế tỉnh là vừa thu đúng, thu đủ vừa đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư cũng như là tạo nguồn thu bền vững”, bà Ánh thông tin.