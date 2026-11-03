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Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Thứ Ba, 14:09, 03/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (3/11), tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ (2026 - 2031), các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Hà Luân sinh năm 1978, quê quán xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Công trình trên đất yếu, Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Công trình và Cao cấp Lý luận chính trị.

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Kỳ họp lần 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI vừa diễn ra.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp hiện có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Thanh Nhàn và 5 Phó Chủ tịch: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Phước Thiện và Lê Hà Luân.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng các cán bộ ở nhiệm vụ mới.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho ông Tô Hoàng Khương thôi giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, ông Tô Hoàng Khương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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