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Những doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu, đưa hàng Việt vươn xa

Chủ Nhật, 15:08, 11/10/2026
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VOV.VN - Ở TP.HCM, có nhiều doanh nghiệp vài chục năm tuổi đời, vài chục năm là Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Các doanh nghiệp này có điểm chung là dù được điều hành bởi các thành viên gia đình hoặc cán bộ nhà nước, đều bám sát thời cuộc để phát triển, nâng tầm thương hiệu Việt, đưa hàng Việt vươn xa.

 

Những doanh nghiệp dẫn đầu

Trong ngành sữa, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là thương hiệu có tiếng không chỉ trong nước mà còn có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vinamilk ra đời năm 1976, hành trình phát triển gắn với các cột mốc quan trọng của thị trường như mở cửa hội nhập, xuất khẩu hàng hóa, nhập khẩu nguyên liệu, làn sóng mua bán và sáp nhập...và hiện nay là chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon.

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Vinamilk đã góp phần nâng tầm thương hiệu, đưa hàng Việt vươn xa (ảnh Vinamilk cung cấp)

Có một cột mốc quan trọng là cuối thập niên 1990, rất nhiều doanh nghiệp nhà nước chọn liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài, khiến thị trường mua bán sáp nhập sôi động hơn bao giờ hết, Vinamilk đứng trước chọn lựa liên doanh hay vẫn giữ thương hiệu hiện tại và đã quyết định “không liên doanh”. Đó có lẽ cũng là quyết định tạo nên thương hiệu sữa Việt như hiện tại.

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Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk 

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: "Vinamilk xuất thân từ những đơn vị rất nhỏ, luôn luôn nỗ lực nghiên cứu và đầu tư công nghệ, cố gắng phát triển và giờ trở thành một trong những doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới. Không chỉ nghiên cứu những sản phẩm phù hợp với thể trạng người tiêu dùng Việt Nam mà Vinamilk còn ra thế giới học hỏi để nghiên cứu những sản phẩm tốt của thế giới, mang về phục vụ người Việt. Vinamilk cũng luôn luôn sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để cùng có những sản phẩm tốt nhất, nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới".

Gắn với phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp đi đầu thực hiện chuyển đổi xanh và hiện là doanh nghiệp ngành sữa đầu tiên có 4 đơn vị trực thuộc đạt Net Zero- trung hòa carbon, gồm 3 nhà máy và 1 trang trại. Mục tiêu của Vinamilk là đến năm 2050 tất cả 31 đơn vị trực thuộc ở trong và ngoài nước đạt chỉ tiêu này, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt cùng thực hiện Net Zero.

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Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao cho biết, từ năm 1996 khi chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao bắt đầu đến nay, các doanh nghiệp luôn hỗ trợ nhau, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để phát triển cho mình và ghi dấu ấn cho doanh nghiệp Việt, hàng Việt. 

"Điều đáng mừng, lúc đầu chỉ là cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao hỗ trợ nhau nhưng dần dần trong hành trình dài đã hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp. Trong đó có các doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp mạnh nhất trong từng ngành hàng hình thành CLB Doanh nghiệp dẫn đầu, sau đó có CLB Khởi nghiệp Xanh, CLB Doanh nông trẻ...hoạt động suốt, không ngơi nghỉ để cùng nhau phát triển", bà Vũ Kim Hạnh cho biết thêm.

Và những doanh nhân luôn sẵn sàng "chuyển động"

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) đã trải qua vài chục năm với không ít thăng trầm nhưng vẫn phát triển, khẳng định vị thế vững chắc nhờ vào cam kết chất lượng sản phẩm và không ngừng đổi mới từ sản xuất đến thành phẩm.

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Ông Kao Siêu Lực, người dẫn dắt ABC Bakery, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong ngành bánh

Ông Kao Siêu Lực, người dẫn dắt doanh nghiệp này cũng chính là một người làm bánh không ngừng nghiên cứu và sáng tạo. Từ đó, ABC Bakery luôn có sản phẩm mới với chất lượng nâng cao, hương vị cải tiến, mẫu mã mới và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện ở thị trường trong nước, ABC Bakery cung cấp sản phẩm cho các chuỗi thức ăn nhanh và hệ thống cửa hàng bán lẻ. Bánh ABC đã xuất khẩu đi một số thị trường, nhiều nhất là Nhật Bản với hơn 60 container mỗi tháng và đang mở rộng sản xuất để có thể tăng lên 100 container/tháng.

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Đầu tư cho công nghệ là ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp tư nhân như ABC Bakery

Ông Kao Siêu Lực cho biết, đầu tư cho công nghệ luôn được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu: "Doanh nghiệp muốn tồn tại thì chỉ có thể dựa vào chất lượng. Muốn có sản phẩm chất lượng cao thì phải có: nguyên liệu tốt, kỹ thuật cao, máy móc thiết bị hiện đại, 3 yếu tố này kết cấu lại cho ra sản phẩm tốt. Ngành bánh của chúng tôi thay đổi rất lớn, 30 năm trước chủ yếu làm thủ công, sau này thì máy móc thiết bị ngày càng đưa vào nhiều. Hiện quy trình sản xuất, dây chuyền sản xuất tự động hóa nhiều hơn, mang đến hiệu quả cao".

Đằng sau những doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp uy tín lâu năm với người tiêu dùng, là những doanh nhân có tâm có tầm. Nhiều doanh nghiệp gia đình như ABC Bakery, Thorakao, Minh Long...đã xác định rõ định hướng phát triển bền vững ngay từ việc đào tạo thế hệ kế thừa; đầu tư cho máy móc hiện đại, tự động hóa dây chuyền sản xuất; nâng cao sức cạnh tranh, chuẩn hóa chất lượng và tối ưu hóa chi phí.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hàng Việt Nam Chất lượng cao hiện nay, việc đầu tư cho công nghệ và cập nhật, đáp ứng các yêu cầu của thị trường luôn được đề cao, được xác định là yếu tố sống còn, phát triển bền vững. 

Nhiều doanh nghiệp khẳng định, luôn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại nhất để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng chuẩn chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp phải hiểu người tiêu dùng, cùng với đầu tư công nghệ là sự chú tâm để tìm tòi được những sản phẩm hiệu quả thực sự và đã đến lúc làm cho thế giới tin tưởng hàng Việt.

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Người tiêu dùng trong nước rất quan tâm đến các thương hiệu Việt

Với thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại được phải luôn luôn đổi mới, nâng cao chất lượng từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh. Muốn như vậy, doanh nghiệp phải đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ hiện đại...Mỗi bước đi, mỗi sự tính toán ấy đều có bóng dáng, bản lĩnh những người chủ doanh nghiệp, dù là nhà nước hay tư nhân, để hàng hóa, thương hiệu Việt Nam được nâng tầm, vươn xa hơn.

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Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

VOV.VN - Là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững.

 

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
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