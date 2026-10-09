Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên AI: Doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy

Thương hiệu không chỉ là câu chuyện marketing

Phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu ứng dụng AI - NEX Brain™, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số đang tác động ngày càng sâu rộng đến cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, tương tác với khách hàng và xây dựng thương hiệu.

“Đối với doanh nghiệp, thương hiệu không chỉ gắn với hình ảnh hay hoạt động truyền thông, mà ngày càng trở thành một tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh, uy tín và khả năng tạo ra giá trị bền vững”, ông Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu ứng dụng AI - NEX Brain™.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, sau nhiều năm tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần tìm cách nâng cao giá trị gia tăng, làm chủ thương hiệu và từng bước xác lập vị thế cao hơn trên thị trường trong nước, quốc tế.

Đây là yêu cầu đáng chú ý trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu tham gia gia công, trong khi năng lực công nghệ, thiết kế và xây dựng thương hiệu còn hạn chế. Tăng sản lượng hay mở rộng xuất khẩu chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp giữ lại được nhiều giá trị hơn trong chuỗi sản xuất.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Huân, Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc VCCI, doanh nghiệp cần thực hiện chuyển dịch chiến lược, từ tăng trưởng bằng sản lượng sang nâng cao năng suất và giá trị. Từ cạnh tranh bằng giá, chi phí sang tạo sự khác biệt, từ chuyển đổi số đơn thuần sang năng lực cạnh tranh dựa trên dữ liệu và AI. Từ coi thương hiệu là chi phí marketing sang coi thương hiệu là tài sản.

Những chuyển dịch này đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận trong quản trị. Thương hiệu không thể chỉ được xây dựng bằng quảng cáo mà cần dựa trên chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Việc đầu tư phải được triển khai đồng bộ, từ lãnh đạo đến các hoạt động vận hành, phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

AI hỗ trợ phát triển thương hiệu nhưng không thay thế được chiến lược

AI mở ra những công cụ mới giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu, nhận diện xu hướng thị trường và thấu hiểu khách hàng. Công nghệ này còn hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm, nâng cao hiệu quả truyền thông, đo lường kết quả marketing và cải thiện chất lượng ra quyết định.

Ông Vinh cho rằng AI có khả năng giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu tốt hơn, hiểu thị trường và khách hàng sâu hơn, nâng cao hiệu quả ra quyết định, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, đồng thời hỗ trợ đo lường và quản trị thương hiệu theo những phương thức trước đây khó thực hiện.

Tuy nhiên, theo ông Vinh, khoảng cách từ tiềm năng công nghệ đến hiệu quả kinh doanh thực tế vẫn còn đáng kể. Việc ứng dụng AI cần gắn với bài toán cụ thể của doanh nghiệp, dữ liệu có chất lượng, năng lực quản trị và chiến lược phát triển dài hạn. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị mới.

Đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nguồn lực tài chính, dữ liệu và nhân sự chuyên môn còn hạn chế. Nếu đầu tư công nghệ thiếu mục tiêu rõ ràng, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm chi phí mà chưa cải thiện được năng lực cạnh tranh.

AI hỗ trợ phát triển thương hiệu nhưng không thay thế chiến lược

Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu trước khi lựa chọn công cụ AI, từ phân tích khách hàng, cải thiện hiệu quả marketing đến xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán. AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu và đề xuất phương án, nhưng không thể thay thế chiến lược đúng đắn hay bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Ông Vinh kỳ vọng sự liên kết giữa doanh nghiệp, các tổ chức đại diện, chuyên gia và nhà cung cấp công nghệ sẽ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giải pháp AI, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở việc sở hữu công nghệ mà còn ở khả năng sử dụng công nghệ để tạo khác biệt, nâng cao giá trị và xây dựng niềm tin thị trường. Với doanh nghiệp Việt Nam, thương hiệu cần được xem là tài sản dài hạn, gắn với năng lực đổi mới và khả năng giữ lại nhiều giá trị hơn trong chuỗi sản xuất, kinh doanh.