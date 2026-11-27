Hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/tháng, thêm 3 triệu đồng chi phí di dời

Theo Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 26/11/2026, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai khu chung cư số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Đây là những khu chung cư 5 tầng được xây dựng trong giai đoạn 1973-1977. Sau nhiều năm sử dụng, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Kết quả kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng năm 2023 xác định cả hai khu nhà ở đều ở mức nguy hiểm cấp C, một số bộ phận kết cấu chịu lực chính không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Trước thực trạng này, tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh vào ngày 22/10/2026. Việc di dời các hộ dân là yêu cầu cần thiết để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, đồng thời tạo mặt bằng triển khai dự án theo tiến độ.

Kết quả kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng năm 2023 xác định cả hai khu nhà ở đều ở mức nguy hiểm cấp C

Cụ thể, mỗi hộ được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng chi phí di dời. Mức hỗ trợ tiền thuê chỗ ở hằng tháng được phân theo số nhân khẩu: hộ độc thân (1 người) được hỗ trợ 1 triệu đồng; hộ có từ 2-4 nhân khẩu được hỗ trợ 1,5 triệu đồng; hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Thời gian hỗ trợ dự kiến là 25 tháng, từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028, tương ứng với thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ thực tế của từng hộ sẽ căn cứ vào khoảng thời gian phải di dời và tự bố trí chỗ ở. Trường hợp dự án hoàn thành sớm hoặc các hộ không còn phải tự bố trí chỗ ở thì kinh phí hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế.

Đối với những hộ đã chủ động di dời trước thời điểm phê duyệt phương án, cơ quan chức năng sẽ rà soát, xác định thời gian hỗ trợ trên cơ sở thời điểm chuyển đi thực tế và các điều kiện được hưởng chính sách.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến cho 177 hộ là hơn 7,18 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ tự bố trí chỗ ở là 6,65 tỷ đồng và hỗ trợ di dời một lần là 531 triệu đồng. Nguồn kinh phí được thực hiện theo quy định về ngân sách Nhà nước, chi trả trực tiếp bằng tiền cho các hộ đủ điều kiện.

Hoàn thành di dời trước ngày 5/12

Cùng với việc phê duyệt chính sách hỗ trợ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền phường Nam Định khẩn trương triển khai phương án, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, UBND phường Nam Định chủ trì công khai phương án, thông báo, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện di dời, bàn giao nhà ở, hoàn thành trước ngày 1/12/2026. Việc tổ chức di dời và chi trả hỗ trợ phải hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Việc tổ chức di dời và chi trả hỗ trợ phải hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân; kịp thời tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền. Đặc biệt, cần quan tâm những trường hợp người cao tuổi, người sống một mình, người khuyết tật, người mắc bệnh cần được chăm sóc và các hộ có hoàn cảnh khó khăn để phối hợp, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xác định đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ; phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ di dời, bàn giao, tiếp nhận nhà ở. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý và thanh quyết toán theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận mặt bằng, triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ dự án.