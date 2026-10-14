Ninh Bình tháo gỡ vướng mắc dự án Quất Lâm mở hướng phát triển kinh tế biển

Nhiều vướng mắc về đất đai, quy hoạch và chuyển đổi rừng

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng kiểm tra tiến độ hoàn thiện thủ tục thu hút đầu tư Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Quất Lâm tại xã Giao Ninh.

Dự án được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng du lịch ven biển, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây cũng là một trong những định hướng cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/2/2026 của tỉnh Ninh Bình về chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu khởi công dự án trước ngày 25/12/2026, trong khi các thủ tục về đất đai, quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng rừng vẫn còn vướng mắc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư xã Giao Ninh Doãn Quang Hùng cho biết, khu đất dự kiến thực hiện dự án có tổng diện tích khảo sát khoảng 81,7 ha, trong đó khoảng 1,7 ha thuộc hành lang bảo vệ đê Trung ương, dự kiến không đưa vào quỹ đất đấu giá. Phần diện tích còn lại khoảng 80 ha gồm nhiều loại đất, đáng chú ý có 15,76 ha đất nuôi trồng thủy sản và 12,10 ha đất rừng phòng hộ.

Ông Doãn Quang Hùng, Bí thư xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình

Hiện có 7 hộ đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Trên đất có 38 công trình với tổng diện tích xây dựng khoảng 4.038 m², cùng 41 ao nuôi và các công trình phụ trợ. Địa phương đã yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2026. Tuy nhiên, do tôm, hàu chưa đến kỳ thu hoạch, các hộ đề nghị gia hạn khoảng 2 tháng để hạn chế thiệt hại kinh tế.

Bên cạnh mặt bằng, quy hoạch cũng là vấn đề cần tháo gỡ. Khu đất chưa có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt trước đây. UBND xã Giao Ninh đang thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm đối với khoảng 6,28 ha, đồng thời dự kiến lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dự án.

Đáng chú ý, theo rà soát của cơ quan kiểm lâm, khu vực dự án ảnh hưởng khoảng 22,25 ha thuộc quy hoạch phát triển rừng phòng hộ, trong đó có 12,13 ha rừng trồng phòng hộ và 10,12 ha diện tích chưa có rừng. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng phải đáp ứng các điều kiện và trình tự pháp luật quy định.

Người dân tự nguyện tháo dỡ đầm nuôi thủy sản, chuẩn bị mặt bằng thu hút đầu tư.

Một vướng mắc khác là trình tự lựa chọn nhà đầu tư. Nếu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư chưa được xác định trước thời điểm đấu giá, trong khi hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng gắn với dự án đầu tư có yêu cầu về văn bản đầu tư. Điều này khiến địa phương gặp khó khăn trong xác định trình tự và chủ thể hoàn thiện hồ sơ.

Việc thu hút đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ và đô thị sinh thái ven biển được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng khu vực ven biển, tạo động lực tăng trưởng mới và tăng cường liên kết với tiến độ phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ cùng các khu công nghiệp lân cận.

Khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế biển

Để tháo gỡ các vướng mắc, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và xã Giao Ninh chủ động phối hợp, rà soát toàn diện quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện pháp lý và xác định rõ trách nhiệm xử lý từng vướng mắc.

UBND xã Giao Ninh được giao khẩn trương rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan, triển khai lập quy hoạch chi tiết dự án. Đồng thời, địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cụ thể diện tích, nguồn gốc, loại đất, chủ sử dụng đất; xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Kết quả rà soát phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án bảo đảm thành phần hồ sơ theo quy định, làm rõ hồ sơ dự án hoặc thủ tục có giá trị tương đương chủ trương đầu tư để thực hiện các bước tiếp theo. Nội dung này cũng phải hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra điều kiện đấu giá, tham mưu công bố danh mục và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc địa phương hoàn thiện quy hoạch; các cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn thực hiện đầy đủ thủ tục môi trường theo quy định.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động xác định khó khăn, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công dự án trước ngày 25/12/2026.