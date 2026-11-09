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Ninh Bình quy hoạch khu đô thị biển 81,3 ha, quy mô dân số 1.500 người

Thứ Hai, 17:23, 09/11/2026
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VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Giao Ninh, với diện tích nghiên cứu khoảng 81,3 ha, quy mô dân số dự kiến 1.500 người.

Định hướng phát triển đô thị nghỉ dưỡng ven vịnh Bắc Bộ

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Giao Ninh, nằm ở phía Đông Nam xã, thuộc phân khu 2 của Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm. Phía Bắc giáp tuyến đường đê bao biển Quất Lâm, phía Đông Nam giáp vịnh Bắc Bộ, phía Tây Nam giáp đường Bình Minh và phía Đông giáp đường Đặng Đức Địch.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 81,3 ha. Đây là khu vực được định hướng phát triển đô thị mới kết hợp nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí, khai thác lợi thế cảnh quan ven vịnh Bắc Bộ, góp phần phát triển du lịch và kinh tế biển của địa phương.

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, khu vực dự kiến bố trí các nhóm nhà ở kết hợp dịch vụ, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, cây xanh công cộng, công viên, mặt nước, giáo dục, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.500 người.

ninh binh quy hoach khu do thi bien 81,3 ha, quy mo dan so 1.500 nguoi hinh anh 1
Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 81,3 ha

Một số chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát xây dựng bước đầu được xác định: đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ có tầng cao tối đa dự kiến 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%; đất giáo dục tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng 40%; đất cây xanh công cộng tối đa 1 tầng, mật độ xây dựng 5%.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quy hoạch đặt ra yêu cầu phải khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, mặt nước, công trình và các dự án liên quan; đồng thời xác định rõ những khu vực thuận lợi, hạn chế và không được xây dựng.

Đáng chú ý, UBND xã Giao Ninh phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị quản lý rừng và các cơ quan liên quan xác định diện tích, ranh giới, hiện trạng, loại rừng, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của rừng, đất lâm nghiệp. Trong đó, cần làm rõ phạm vi rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, yêu cầu bảo vệ và khả năng bố trí các chức năng quy hoạch.

Quyết định nhấn mạnh, phạm vi nghiên cứu 81,3 ha không đồng nghĩa với toàn bộ diện tích được phép xây dựng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng. Đây là yêu cầu quan trọng trong quá trình cụ thể hóa phương án quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị, du lịch với bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Tính toán nguy cơ ngập lụt, nước biển dâng khi quy hoạch

Do nằm ở khu vực ven biển, nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu đánh giá kỹ các yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn, thủy triều, nước dâng do bão, ngập lụt, bồi tụ và xói lở. Đồng thời, phải xác định hành lang bảo vệ bờ biển, phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và các công trình liên quan.

Đối với phương án san nền, thoát nước mưa, đơn vị lập quy hoạch phải nghiên cứu giải pháp phù hợp với vị trí ngoài đê biển; xác định cao độ nền trên cơ sở quy hoạch cấp trên, thủy triều, nước dâng do bão và yêu cầu an toàn công trình.

Việc san lấp không được làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng khả năng tiêu thoát nước, gây ngập úng khu vực lân cận hoặc tác động tiêu cực đến hệ sinh thái cần bảo vệ.

ninh binh quy hoach khu do thi bien 81,3 ha, quy mo dan so 1.500 nguoi hinh anh 2
Người dân xã Giao Ninh tự nguyện tháo dỡ công trình trả mặt bằng xây dựng Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Giao Ninh,

Hệ thống giao thông cũng phải được tính toán để kết nối với đường Bình Minh, đường Đặng Đức Địch, tuyến đê bao biển và hạ tầng khu vực; bảo đảm nhu cầu đi lại trong mùa cao điểm du lịch, tiếp cận chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và sơ tán khi có thiên tai.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải bố trí không gian công cộng, quảng trường, tuyến đi bộ, công viên và lối tiếp cận bờ biển phục vụ cộng đồng; quan tâm sinh kế và khả năng tiếp cận của người dân, người khuyết tật.

UBND xã Giao Ninh là cơ quan tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng thực hiện thẩm định. Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng, tính từ ngày lựa chọn được tổ chức tư vấn đến khi trình cơ quan thẩm định theo quy định.

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Vân Hồng/VOV.VN
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