Nơi ở mới của người dân di dời từ cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo đang thế nào?

Thứ Tư, 16:41, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội đang quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng cho 2 dự án lớn là cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. Song song với quá trình giải phóng mặt bằng, các khu tái định cư cũng đã được chuẩn bị để đón người dân.

Khu tái định cư được “đánh thức”

Những ngày này, khu tái định cư Thượng Thanh (phường Bồ Đề) bắt đầu có người người “qua lại” bởi hơn 10 năm nay bị bỏ hoang không có người ở. Duy nhất toà NO15A và NO16A có khoảng vài hộ dân đã đến ở trước đó.

noi o moi cua nguoi dan di doi tu cau tu lien va tran hung Dao dang the nao hinh anh 1
Các khu tái định Thượng Thanh đã được xây dựng và bàn giao hơn 10 năm nay

Theo quan sát của phóng viên, khu tái định cư Thượng Thanh hạ tầng được xây dựng đồng bộ, từ hệ thống cấp thoát nước đến viễn thông. Khu vực này có đầy đủ trường học từ mầm non đến trung học phổ thông ngay trong nội khu. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nằm cách khoảng 2,5km. Ngoài ra, công viên và khu thể thao rộng hơn 5,6ha, mật độ xây dựng chỉ 30%, tạo không gian sống thoáng hơn đáng kể so với các khu dân cư ven sông trước đây.

noi o moi cua nguoi dan di doi tu cau tu lien va tran hung Dao dang the nao hinh anh 2
Khu tái định cư gần khu dân cư nên tiện cho người dân

Một số người dân đã chuyển về đây ở đánh giá, sau hơn 10 năm xây dựng, nhiều hạng mục vẫn giữ được hiện trạng tốt. Có một vài hạng mục xuống cấp cần phải sửa chữa vì không có người ở.

Về an ninh, khu vực được nhận xét là ổn định. Người dân có thể để xe ngoài 24/24 mà không xảy ra mất mát. Trong bán kính khoảng 800m có đầy đủ trường học các cấp, cùng hệ thống y tế địa phương.

noi o moi cua nguoi dan di doi tu cau tu lien va tran hung Dao dang the nao hinh anh 3
Người dân ở đây cho biết, từ khu tái định cư Thượng Thanh đi lên cầu Chương Dương chỉ mất 10 phút đi xe máy

Theo người dân đang sinh sống ở đây cho biết, từ khu tái định cư, việc di chuyển vào trung tâm khá thuận tiện. Từ khu vực cầu Chương Dương, chỉ mất chưa đến 10 phút đi xe máy, vào sâu trong nội đô khoảng 15 phút. Hạ tầng nội khu gồm đường rộng 13,5m, vỉa hè thoáng, có sân chơi rộng cho cư dân.

Sôi động mua bán đất tái định cư

Trong khi đó, khu tái định cư tại xã Thư Lâm có hơn 500 lô đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao. Diện tích mỗi lô trung bình khoảng 80m2, đảm bảo theo quy chuẩn của thành phố.

Khu vực này có hệ thống giáo dục đầy đủ, từ mầm non đến 3 trường trung học phổ thông gồm Đông Anh, An Dương Vương và Liên Hà. Về y tế, có bệnh viện Bắc Thăng Long cùng 7 trạm y tế cơ sở.

noi o moi cua nguoi dan di doi tu cau tu lien va tran hung Dao dang the nao hinh anh 4
Những lô đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao

Hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và tỉnh lộ 179. Khoảng cách từ đây đến sân bay Nội Bài là 13km. Khi cầu Tứ Liên hoàn thành vào cuối năm 2027, thời gian di chuyển từ Thư Lâm vào trung tâm Hà Nội dự kiến chỉ còn hơn 10 phút.

Đại diện ban quản lý dự án tái định cư Thư Lâm cho biết, hạ tầng khu đất đã hoàn thiện. Hiện tại, người dân đang trong giai đoạn bốc thăm vị trí và nhận đất. Tổng số lô dao động khoảng 500 đến 600, và chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục bàn giao.

noi o moi cua nguoi dan di doi tu cau tu lien va tran hung Dao dang the nao hinh anh 5
Khu tái định cư xã Thư Lâm xuất hiện nhiều điểm môi giới đất

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi thông tin bố trí tái định cư được công bố, thị trường mua bán, ký gửi đất tại đây đã nhanh chóng “nóng” lên. Hàng loạt văn phòng môi giới, điểm nhận ký gửi đất đai xuất hiện dày đặc trong khu vực, tạo nên một bức tranh giao dịch sôi động.

Theo các môi giới tại đây, nhiều hộ dân sau khi được cấp suất tái định cư đã lựa chọn ký gửi hoặc bán lại lô đất. Giá đất tại đây được đẩy lên từng ngày, hiện dao động từ 70 đến 80 triệu đồng/m², tùy vị trí

noi o moi cua nguoi dan di doi tu cau tu lien va tran hung Dao dang the nao hinh anh 6
Giá đất ở đây được môi giới bất động sản rao bán từ 70 - 80 triệu đồng/m2

Được biết, UBND phường Hồng Hà đã có văn bản đề nghị UBND xã Thư Lâm đẩy nhanh tiến độ GPMB lô đất NO15, NO16, thông tin tiến độ GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến UBND phường Hồng Hà để UBND phường kịp thời thông tin đến người dân.

Phường Hồng Hà cũng nêu thông tin, bên cạnh khu đất tái định cư NO20, NO21 có khu nghĩa trang cách khoảng 30 m. Do đó, để đảm bảo cảnh quan đô thị UBND phường Hồng Hà đề nghị UBND xã Thư Lâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện đầu tư chỉnh trang khu nghĩa trang nêu trên, đảm bảo không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: Giải phóng mặt bằng khu tái định cư Thư Lâm khu tái định cư Thượng Thanh giá đất tái định cư Hà Nội
Tin liên quan

Cận cảnh khu tái định cư cho dân di dời từ 2 dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo
Cận cảnh khu tái định cư cho dân di dời từ 2 dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo

Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện
Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện

TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công
TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công

Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nối dài metro
Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nối dài metro

Đắk Lắk lập “đội đặc nhiệm”, xử lý các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng
Đắk Lắk lập “đội đặc nhiệm”, xử lý các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

