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Đà Nẵng triển khai mô hình “Bản đồ xanh” xử lý các điểm ô nhiễm môi trường

Chủ Nhật, 12:01, 18/10/2026
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VOV.VN - Thành Đoàn Đà Nẵng vừa triển khai mô hình “Bản đồ xanh” năm 2026 nhằm khảo sát và xử lý các điểm đen rác thải, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Thông qua việc số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu trực quan về các khu vực ô nhiễm, mô hình giúp tối ưu hóa công tác theo dõi, đánh giá và duy trì kết quả bảo vệ môi trường tại cơ sở.

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Thành Đoàn Đà Nẵng hướng đến duy trì các điểm xanh, góp phần xây dựng đô thị văn minh, thân thiện với môi trường

Hoạt động mang phương châm: “Mỗi xã, phường, đặc khu 22 điểm xanh - Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường - Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”.

Nhân lễ phát động, Thành Đoàn đã ra quân xóa một "điểm đen" ô nhiễm tại khu vực Cẩm Lệ, đồng thời trao tặng thùng rác cho 15 hộ gia đình khó khăn nhằm khuyến khích thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

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Thành Đoàn Đà Nẵng tặng thùng rác cho 15 hộ dân khó khăn trên địa bàn phường, khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư
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Các điểm ô nhiễm môi trường được rà soát, cập nhật nhằm phục vụ công tác theo dõi xử lý
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Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường

Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, mô hình này nhằm phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong việc phối hợp với chính quyền và nhân dân; qua đó nâng cao ý thức cộng đồng, chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị và không tập kết rác thải sai quy định.

 “Chương trình phát động “Bản đồ xanh” là hoạt động rất quan trọng để phát động tinh thần xung kích của các bạn trẻ chung tay xây dựng thành phố, đặc biệt là điểm đen môi trường ở tại các địa phương hiện nay. Qua hoạt động này giúp các bạn lan tỏa về hình ảnh đẹp, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ và làm sao để người dân góp sức để xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch đẹp và môi trường tốt hơn”, anh Lê Công Hùng cho biết thêm.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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