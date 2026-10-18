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Giúp phụ nữ nông thôn, miền núi tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số

Chủ Nhật, 15:37, 18/10/2026
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VOV.VN - Chuyển đổi số và thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ khu vực miền Trung. Tại nhiều địa phương, các mô hình khởi nghiệp không chỉ giúp chị em vượt khó làm giàu mà còn tạo sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế vùng.

Chủ động tham gia chuyển đổi số đang giúp phụ nữ thành phố Đà Nẵng bắt kịp xu hướng mới, gia tăng thu nhập và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chị Phạm Thị Duy Mỹ, ở xã Duy Xuyên là người đi đầu trong việc áp dụng công nghệ số vào bán hàng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

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Chị Phạm Thị Duy Mỹ ở xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng

Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch, chị Mỹ mạnh dạn vay vốn mở cơ sở sản xuất ngũ cốc Duy Oanh. Hiện cơ sở có nhiều dòng sản phẩm được ưa chuộng như: trà gạo lứt, bột ngũ cốc, thanh gạo lứt rong biển, trà tâm sen... Từ nền tảng này, chị đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Xanh Duy Oanh. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường 5 tấn ngũ cốc, đạt doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng.

HTX còn liên kết với nông dân địa phương, hình thành vùng nguyên liệu chuyên canh an toàn. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật canh tác và ký kết bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Chị Phạm Thị Duy Mỹ chia sẻ, nếu trước đây đầu ra khá bấp bênh thì nay, nhờ đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội, thị trường tiêu thụ đã được mở rộng đáng kể.

“Chúng tôi thu mua nguyên liệu lúa, mè, đậu, sen của bà con để tạo ra giá trị gia tăng. Hiện tại, HTX đang áp dụng công nghệ 4.0 và các nền tảng số vào kinh doanh. Nhờ nhà nước hỗ trợ nhiều kênh bán hàng trực tuyến, lượng khách mua gia tăng, giúp sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Chúng tôi mong các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm trong việc xúc tiến thương mại”, chị Duy Mỹ cho biết thêm.

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Sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng của chị Phạm Thị Duy Mỹ tham gia quảng bá, giới thiệu tại nhiều hội chợ

Một tấm gương khởi nghiệp thành công khác cũng được nhiều người biết đến là chị Nguyễn Thị Thảo, ở xã miền núi Đông Giang. Chị đã liên kết với bà con Cơ Tu để thu mua, sơ chế và đóng gói các loại đặc sản địa phương như: mật ong, nấm lim xanh, ớt A Riêu và măng nứa sấy khô.

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Nguyễn Thị Thảo (bên trái) đi đầu trong phát triển kinh doanh giỏi ở xã miền núi Đông Giang

Cơ sở của chị Thảo hiện tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động là người Cơ Tu với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng. Nhờ chủ động tìm kiếm các kênh phân phối trực tuyến và tham gia các nhóm bán hàng trên mạng xã hội, sản phẩm nông lâm sản vùng cao nay đã vươn xa.

Chị Nguyễn Thị Thảo cho biết: “Mô hình của chúng tôi hiện phát triển rất mạnh, sản phẩm được nhiều người biết đến. Chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ nguồn lực và trang thiết bị để cơ sở mở rộng sản xuất. Đặc biệt, việc chuyển đổi số mang lại lợi thế rất lớn. Thông qua kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, chúng tôi đã đưa được sản phẩm của bà con vươn ra thị trường rộng lớn”.

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Sản phẩm của chị Nguyễn Thị Thảo

Đồng hành cùng nỗ lực của chị em phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ. Các cấp Hội liên tục tổ chức các lớp tập huấn kinh doanh online, hướng dẫn chị em kỹ năng thực chiến trên mạng xã hội; đồng thời hỗ trợ vốn vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để khởi sự kinh doanh.

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Phụ nữ miền núi TP Đà Nẵng tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Đối với phong trào phụ nữ khởi nghiệp, sau sáp nhập, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động giúp các chị, đặc biệt là vùng núi cao có điều kiện phát triển kinh tế. Nhờ được hướng dẫn tiếp cận công nghệ số và đưa sản phẩm lên các chợ trực tuyến, lượng khách hàng biết đến sản phẩm ngày càng đông. Các chị vừa làm kinh tế giỏi, vừa giải quyết được việc làm cho lao động ngay tại địa phương mình. Đây là những tấm gương điển hình trong việc ứng dụng công nghệ số để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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