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Quảng Ngãi tăng 531 tỷ đồng vốn đầu tư đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Thứ Sáu, 19:50, 06/11/2026
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VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, nâng tổng mức đầu tư từ 3.500 tỷ đồng lên hơn 4.031 tỷ đồng, tăng 531 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tăng.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, điều chỉnh vào các năm 2023 với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Đáng chú ý, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến đường này được phê duyệt tổng mức đầu tư 707 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua tính toán của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, chi phí thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tăng lên 1.238 tỷ đồng, tăng 531 tỷ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu. Vì vậy, tổng mức đầu tư toàn dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi phải điều chỉnh tăng tương ứng từ 3.500 tỷ đồng lên hơn 4.031 tỷ đồng.

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Thi công xây dựng cống Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

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Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV ngày 6/11

Liên quan việc tăng tổng mức đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý. Các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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