Quảng Ngãi vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, 17 cán bộ, chiến sĩ và đại diện lãnh đạo địa phương vừa tổ chức tìm kiếm tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ. Sau một ngày đào tìm trên diện tích 150m², lực lượng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Các di vật tìm thấy gồm tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và dao găm bị gỉ sét. Các hài cốt đã được đưa vào quách, bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm bảo quản theo quy định. Trước đó, trong ngày 30 và 31/10, lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm,

Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm tiếp tục tổ chức rà soát, tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn, mở rộng phạm vi khảo sát theo thông tin nhân chứng cung cấp. Đến nay, lực lượng này đã phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia.

Hơn 6 tháng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” các cấp, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đạt kết quả tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh này đã hoàn thành thu thập mẫu sinh phẩm đối với 13.514/13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sớm hơn kế hoạch của tỉnh 45 ngày và kế hoạch Trung ương 5 tháng. Đồng thời, thu thập được 4.929/6.149 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đạt 80,16%.

Quảng Ngãi tiếp tục tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm