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Quảng Ngãi: Khởi tố người phụ nữ pha cồn công nghiệp với nước lã làm rượu giả

Thứ Hai, 17:05, 03/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố bà Lưu Thị Thủy để điều tra về hành vi pha chế cồn công nghiệp không rõ nguồn gốc với nước lã thành rượu trắng nhằm bán ra thị trường thu lời bất chính.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu tại hộ bà Lưu Thị Thủy, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 103 can nhựa chứa dung dịch màu trắng đục.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 9 can chứa cồn công nghiệp và 80 can chứa sản phẩm rượu được pha chế từ cồn công nghiệp. Toàn bộ số rượu này được xác định đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

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Bà Thủy bị khởi tố vì sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Bà Lưu Thị Thủy khai nhận đã mua dung dịch cồn có nồng độ cao, không rõ nguồn gốc, xuất xứ rồi pha với nước lã để tạo thành rượu trắng bán cho người dân sử dụng nhằm thu lợi.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc đã góp phần phòng ngừa rượu giả, rượu kém chất lượng đến tay người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm trật tự trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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