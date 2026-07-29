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Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

Thứ Tư, 18:09, 29/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án

Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh qua địa bàn Quảng Ninh dài khoảng 39 km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tỉnh Quảng Ninh phải thu hồi hơn 156 ha đất, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến 2.760 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó 2.000 tỷ đồng đã được phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để chi trả ngay.

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Phối cảnh ga Hạ Long của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Tuần Châu

Đến cuối tháng 7, Quảng Ninh đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 48,7 ha, đạt gần 26%. Hai phường Tuần Châu và Mạo Khê hoàn thành 100% diện tích bàn giao; phường Hà An đạt gần 74%; các phường Uông Bí, Hoàng Quế, Yên Tử đã kiểm đếm xong 100%. Tỉnh đã ban hành 146 văn bản chỉ đạo, tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền, đến nay chưa phải áp dụng kiểm đếm bắt buộc với trường hợp nào.

Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đến đấy để chủ đầu tư triển khai thi công ngay.

"Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo từng ngày, từng tuần. Tỉnh đã điều động tăng cường 21 cán bộ sở ngành có liên quan để hỗ trợ 5 địa phương còn lại. Để GPMB, quan trọng nhất là xác minh nguồn gốc đất, chúng tôi kiên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh dứt điểm. Trên cơ sở đó mới lập được phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cũng phải trong tháng 7", ông Hoàng nói.

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Phường Yên Tử tiếp tục tổ chức chi trả tiền đền bù cho các hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn phường

Với phần đất quốc phòng an ninh, tỉnh đang phối hợp các đơn vị hoàn thiện phương án hoán đổi đất.

Tại phường Hà An, 40 trường hợp khiếu nại liên quan đất nuôi trồng thủy sản đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tổ công tác cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đang điều hành trực tiếp xuống tận xã, phường, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với tiến độ giải phóng mặt bằng.

Quảng Ninh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư, khởi công đầu tháng 4/2026. Toàn tuyến dài 120 km qua 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, tổng mức đầu tư hơn 147.300 tỷ đồng, riêng phần qua Quảng Ninh khoảng 48.100 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, dự kiến hoàn thành năm 2028.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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